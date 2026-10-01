قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين
الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية إسعاف في كاليفورنيا
حقيقة فيديو استغاثة مواطن لمنع طرده من شقة سكنية بالعبور.. الداخلية توضح
البرلمان يحيل اعتراض الرئيس على مادة بقانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة
الميكروباص بقي خردة.. حادث تصادم بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان| صور
نائب رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز «سكتة قلبية» للطاقة
التجديد أم الرحيل؟.. أحمد فتوح ينتظر عرض الزمالك لحسم مستقبله
بدل زيادة السعر.. المخابز تطرح حلًا جديدًا للعيش السياحي
مواعيد مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 الأفريقي.. صدامات قوية خارج الديار
الجيش الفرنسي: يتم العمل مع الشركاء السعوديين لتأمين البنية التحتية للطاقة
انفجارات في أديس أبابا.. أول هجوم بمسيرات يستهدف العاصمة الإثيوبية والحرب تتمدد من الشمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ياسر قورة: هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري ضرورة لمنع تضارب المصالح

النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكد النائب ياسر قورة ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وعدم الاكتفاء بإنشاء «اتحاد المطورين»، محذرًا من أن إسناد الأدوار التنظيمية والرقابية للاتحاد قد يخلق حالة واضحة من تضارب المصالح بما يؤثر على الحياد والشفافية داخل السوق.

وأوضح قورة في تصريحات صحفية اليوم، أن تنظيم السوق العقاري يتضمن ملفات جوهرية لا يمكن إدارتها بكفاءة وحيادية إلا من خلال هيئة تنظيمية مستقلة تتمتع بالسلطات والغطاء القانوني اللازم، وفي مقدمتها مراجعة التراخيص، واعتماد المساحات والنسب البنائية، والرقابة على الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، وهي اختصاصات تنظيمية ورقابية تتجاوز طبيعة ومهام اتحاد المطورين.

وأشار إلى أن وجود هيئة مستقلة يضمن الفصل بين أطراف السوق والجهة التي تتولى تنظيمه والرقابة عليه، بما يحمي حقوق الدولة والمطورين والمشترين على حد سواء، ويعزز الثقة والاستقرار داخل القطاع العقاري.

وشدد قورة على أن ملف فض المنازعات يمثل أحد أبرز أسباب ضرورة وجود جهة مستقلة، موضحًا أن تشكيل مجلس إدارة اتحاد المطورين من 8 مطورين عقاريين و7 ممثلين لوزارة الإسكان يثير إشكالية تتعلق بالحياد عند نظر النزاعات التي يكون أحد المطورين أو جهة تابعة للوزارة طرفًا فيها.

وأضاف أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري، ومن ثم فإن إسناد الفصل في النزاعات إلى مجلس يضم ممثلين لأطراف فاعلة في السوق قد يضعه في موضع الخصم والحكم في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الهيئة المستقلة هي الضمانة الحقيقية للفصل بين التنظيم والمصالح التجارية وتحقيق العدالة والشفافية.

السوق العقاري اتحاد المطورين السلطات الاشتراطات الفنية والهندسية المشترين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أحد أبطال أكتوبر : الإعداد لخوض الحرب استغرق 3 سنوات .. والضربة الجوية شلت حركة العدو

أحد أبطال أكتوبر : الإعداد لخوض الحرب استغرق 3 سنوات .. والضربة الجوية شلت حركة العدو

الهلال الأحمر

التضامن تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب: الهلال الأحمر قدم مليون طن مساعدات لغزة

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد