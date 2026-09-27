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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسر قورة: إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية

العقارات
العقارات
محمود محسن

أكد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة اتخذت عددًا من الخطوات المهمة لتنظيم السوق العقاري، مشيرًا إلى التقدم بمشروع قانون منذ أكثر من عام لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري.

وقال قورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 22% من الناتج المحلي، فيما تقدر قيمة الثروة العقارية في مصر بنحو 10 تريليونات جنيه، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري المصري لا يزال أقل من الإمكانات الحقيقية التي يتمتع بها القطاع، مؤكدًا أن تنظيم السوق ووجود جهة مستقلة تعمل على وضع إطار واضح ومنضبط للقطاع يمكن أن يساهما في زيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تنظيم السوق وتعزيز الثقة

ولفت قورة إلى أهمية التكامل بين الجهات والكيانات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها اتحاد المطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الثقة بين الدولة والمطورين والمستثمرين والمواطنين.

المهندس ياسر قورة لجنة الإسكان مجلس الشيوخ الدولة السوق العقاري

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