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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| هل ترتفع أسعار الأرز الفترة المقبلة؟.. مفاجأة غير متوقعة في تكلفة رغيف العيش.. وبرلماني يكشف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

التوك شو
التوك شو
شيماء جمال

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، والتى تناولت العديد من القضايا نوضح أبرزها فيما يلى:

"ليس عقابا لإثيوبيا".. نشأت الديهي يقترح نقل مقر الاتحاد الإفريقي مؤقتًا من أديس أبابا

اقترح الإعلامي نشأت الديهي، نقل مقر الاتحاد الإفريقي بشكل مؤقت من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على خلفية ما وصفه بالضغوط والتحديات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا، داعيًا إلى بحث إمكانية استضافة دولة إفريقية أخرى لمقر الاتحاد مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع.

أحمد موسى: لقاء مهم بين النائب محمد أبو العينين وأولوسيجون أوباسانجو.. و3 قمم إفريقية مرتقبة في العلمين
قال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفترة المقبلة تشهد تجمعًا إفريقيًا كبيرًا في مدينة العلمين، بالتزامن مع انعقاد عدد من القمم والفعاليات المهمة التي تجمع قيادات سياسية واقتصادية من القارة الإفريقية.

العيش

شعبة المخابز: نترقب استقرار الأسعار قبل إقرار أي زيادة جديدة
كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم مع الوزير، لمناقشة ملف تحديث أسعار الدعم، في ضوء المتغيرات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالله غراب، خلال مداخلة هاتفية، إن الاجتماع تناول بشكل رئيسي ملف تحديث أسعار المخبوزات المدعمة، في ظل الارتفاعات التي طرأت على بعض تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشعبة تتابع تطورات السوق بصورة مستمرة.

شعبة الخبز تكشف مفاجأة غير متوقعة في تكلفة رغيف العيش
كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة الخبز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل جديدة بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، موضحًا أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الرغيف والسعر الذي يدفعه المواطن على بطاقة التموين.

ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي أرغب في إبرامه
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب في إبرامه، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر “القاهرة الإخبارية”.

هذا الشهر.. برلماني يكشف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة المعاشات لم تنتهِي، رغم أن هيئة التأمينات والمعاشات وعدت بانتهاء الأزمة في بداية شهر أغسطس، لكن حتى اليوم لا تزال هناك مشكلات، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا على المعاش بشكاوى.

 الضرائب العقارية

قبل انتهاء المهلة.. الضرائب العقارية تكشف كيفية الحصول على خصم 25%
كشف محمد السيد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل التسهيلات لتقديم الإقرار الضريبي، وتفاصيل المزايا والإعفاءات المرتبطة بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر يمنح المواطن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة، ويستمر هذا الخصم معه.

هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق
تترقب الأسواق تطورات أسعار الأرز في ظل استمرار توافر المعروض المحلي ووجود فائض يتجاوز احتياجات الاستهلاك، وسط تساؤلات حول إمكانية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

ويرى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن حركة الأسعار لا ترتبط في الوقت الحالي بنقص الإنتاج، وإنما قد تتأثر بتغير أنماط الاستهلاك واتجاه المواطنين إلى الأرز كبديل لبعض السلع الغذائية في حال ارتفاع أسعارها. 

حسام موافي

«أنا ما قلتش ناخد أعضاءه».. حسام موافي يوضح حقيقة تصريحاته عن المحكوم عليهم بالإعدام

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة التصريحات المتداولة بشأن مقترحه حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

حفل زفاف عريس مطروح


لامبورجيني وفيراري هدايا للعريس؟.. منسق حفل زفاف مطروح يكشف الحقيقة
كشف عادل علواني، صديق ومنسق حفل زفاف عريس مطروح، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم سيارات فارهة، من بينها لامبورجيني وفيراري، كهدايا للعريس خلال حفل الزفاف.

إثيوبيا نشأت الديهي أديس أبابا العلمين شعبة المخابز شعبة الخبز رغيف العيش المعاشات الضرائب العقارية

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