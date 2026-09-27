لامبورجيني وفيراري هدايا للعريس؟.. منسق حفل زفاف مطروح يكشف الحقيقة

كشف عادل علواني، صديق ومنسق حفل زفاف عريس مطروح، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم سيارات فارهة، من بينها لامبورجيني وفيراري، كهدايا للعريس خلال حفل الزفاف.

وقال علواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن السيارات التي ظهرت خلال حفل الزفاف لم تكن هدايا مقدمة للعريس، وإنما شارك بها عدد من أصدقائه ضمن فكرة جديدة لتنظيم موكب الزفاف.

إتاحة الفرصة للحاضرين

وأوضح أن أصحاب السيارات أحضروا سياراتهم الخاصة للمشاركة في الزفة، مع إتاحة الفرصة للحاضرين والشباب لالتقاط الصور معها، مؤكدًا أن ظهور السيارات الفارهة ضمن موكب الزفاف لا يعني تقديمها للعريس.

وأضاف: «فكرنا خارج الصندوق في الفرح ده، وفكرنا إن العربيات تشارك في الزفة»، مشددًا على أن السيارات التي ظهرت في الحفل لم تُقدم كهدية للعريس.

عادة في إطار المجاملات المتبادلة

وأشار علواني إلى أن الهدايا والمساهمات التي يحصل عليها العريس في مثل هذه المناسبات تأتي عادة في إطار المجاملات المتبادلة بين العائلات والأصدقاء، ويتم ردها في مناسبات أخرى.

وأكد أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول العريس على سيارات فارهة كهدايا لا يعكس حقيقة ما حدث خلال حفل الزفاف.