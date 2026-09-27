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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هذا الشهر.. برلماني يكشف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

المعاشات
المعاشات
اخبار التوك شو

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة المعاشات لم تنتهِي، رغم أن هيئة التأمينات والمعاشات وعدت بانتهاء الأزمة في بداية شهر أغسطس، لكن حتى اليوم لا تزال هناك مشكلات، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا على المعاش بشكاوى.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بعد تلقي عدد كبير من الطلبات وإرسالها إلى هيئة التأمينات، عملت الهيئة بالفعل على حلها، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين الذين أرسل الملفات الخاصة بهم أكدوا له أنهم حصلوا على المعاش.

ولفت إلى أنه في المقابل، هناك مواطنون آخرون لم تنتهِ أزمتهم، ولم يحصلوا على المعاش حتى الآن، مطالبًا بالإسراع في حل مشكلات أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن جميع المواطنين الذين خرجوا على المعاش ولم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم يعانون، موضحًا أن كل يوم تأخير يمثل معاناة لهم، وأنه خلال الأيام المقبلة سيقوم بعرض إحصائيات بشأن أعداد المواطنين الذين ما زالوا يعانون من هذه الأزمة.

هذا الشهر

وطمأن المواطنين إلى أن أي طلبات يتلقاها يقوم بإرسالها إلى الهيئة للعمل على حلها، متوقعًا أن يتم خلال هذا الشهر حل عدد كبير من شكاوى أصحاب المعاشات.

المعاشات المعاش مجلس النواب النواب أزمة التأمينات

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