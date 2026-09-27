سؤال برلماني للحكومة بشأن إشغالات شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

تقدمت النائبة الدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي العمرانية، بشأن استمرار التعديات والإشغالات على حرم الطريق العام بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، وما تشكله من خطر مباشر على سلامة المواطنين والانسيابية المرورية.

وأكدت النائبة في سؤالها البرلماني أن شارع مستشفى الصدر يُعد محورا حيوياً واستراتيجياً لا يقتصر دوره على خدمة القاطنين بالمنطقة، بل يضم مرافق في غاية الحساسية والأهمية؛ حيث يبدأ بمرفق إسعاف الجيزة، وينتهي بمجمع مدارس يخدم آلاف الطلاب والطالبات، إلى جانب وقوع قسم شرطة العمرانية ومستشفى الصدر بنطاقه، مما يجعل تأمين حرم الطريق وانسيابية الحركة فيه ضرورة قصوى ترتبط بحماية الأرواح وضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأوضحت "حبيب" أن انتشار التعديات والباعة الجائلين، بالتزامن مع الوقوف العشوائي وحركة التكاتك، خلق نقاط اختناق مروري حادة تعرقل وصول سيارات الإسعاف والنجدة، وتُعرّض حياة المرضى والطلاب وكبار السن للخطر. وأشارت إلى أن الوضع يزداد خطورة في ظل وقوع حوادث أليمة بالشارع، كان آخرها حالة وفاة لسيدة إثر حادث دهس، مما يستوجب التعامل مع الملف كقضية سلامة عامة وحماية أرواح وليس مجرد مخالفات إشغال عادية.

وطالبت أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالوقوف على مدى فاعلية الحملات التنفيذية للحد من هذه الظاهرة، وتقديم خطة مستدامة تمنع عودة الإشغالات عقب رفعها، فضلاً عن وضع حلول تنظم أماكن الباعة الجائلين دون الجور على حرم الطريق أو المساس بسلامة المشاة والمرتادين للمؤسسات الخدمية والتعليمية بالمنطقة.