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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أنا ما قلتش ناخد أعضاءه».. حسام موافي يوضح حقيقة تصريحاته عن المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة التصريحات المتداولة بشأن مقترحه حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

وقال موافي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إنه لم يطرح الأمر باعتباره قرارًا أو دعوة لتنفيذه، وإنما تحدث عن مجرد فكرة تستدعي مناقشتها والرجوع إلى الجهات المختصة.

وأضاف: «أكتر حاجة تضايقني إن واحد يقول عليا هتقول عليا ويقول كلام غير كلامي»، مؤكدًا أنه لم يقل إن أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يجب الحصول عليها أو استخدامها في عمليات الزراعة.

الرجوع إلى المؤسسات المختصة

وأوضح موافي أنه طالب بالرجوع إلى المؤسسات المختصة لحسم الجوانب المختلفة للفكرة، قائلًا: «أنا قلت نسأل شيخ الأزهر في الجانب الديني، والنائب العام في الجانب القانوني».

وأشار إلى أن الجانب الإنساني يتطلب، وفقًا لما طرحه، الحصول على موافقة الشخص المحكوم عليه نفسه، مؤكدًا أن له الحق في اتخاذ القرار بشأن التبرع بأعضائه.

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على أن ما طرحه لم يكن حكمًا شرعيًا أو قانونيًا، وإنما مجرد فكرة للنقاش، مؤكدًا: «أنا قولت نرجع للدين والقانون.. أنا قولت مجرد فكرة، هو ممنوع الإنسان يقول فكرة».

حسام موافي الدكتور حسام موافي زراعة الأعضاء

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