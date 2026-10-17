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بديل بطاقة التموين وخدمات أخرى.. تفاصيل مشروع الكارت الموحد 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بديل بطاقة التموين وخدمات أخرى.. تفاصيل مشروع الكارت الموحد 2026

الكارت الموحد 2026 بديلاً لبطاقة التموين
الكارت الموحد 2026 بديلاً لبطاقة التموين
خالد يوسف

في إطار التحول الرقمي الشامل، أطلقت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات مشروع الكارت الموحد 2026، ليحل تدريجياً محل بطاقة التموين التقليدية، حيث تهدف هذه المنظومة المتطورة إلى دمج العديد من الخدمات الحكومية الأساسية في بطاقة ذكية واحدة، تشمل الدعم التمويني، والخدمات البريدية، والتأمين الصحي الشامل، ومع تصاعد تساؤلات المواطنين حول خطوات وسهولة استخراج الكارت الموحد، تسعى الدولة لتقديم تجربة خدمية رقمية ميسرة وآمنة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين بكفاءة عالية.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2026

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخراج الكارت الموحد 2026، اتباع الخطوات التالية:

- فتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد للمواطن المستفيد.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج الكارت الموحد

- تسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلًا باسم صاحب بطاقة الرقم القومي لدى إحدى شركات المحمول.

- تجهيز الكارت بوسائل تحقق بيومترية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

- إرسال رسالة نصية إلى المواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت.

- ويتم تسليم الكارت مجانًا للمواطنين، مع مشاركة الهيئة القومية للبريد في إجراءات الإصدار والتسليم.

أماكن استلام الكارت الموحد

بعد وصول الرسالة النصية، يتوجه المواطن إلى المكان المحدد بها لاستلام الكارت خلال المدة المقررة، وتشمل مراكز الاستلام:

- مكاتب البريد.

- مكاتب التموين.

أماكن استلام الكارت الموحد

- وحدات التأمين الصحي الشامل.

- ديوان عام المحافظة.

وتستمر إتاحة الكارت للاستلام لمدة شهر من تاريخ إرسال الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، تتاح فترة إضافية لمدة شهر بديوان عام المحافظة، قبل إلغاء الكارت في حال عدم استلامه.

خدمات واستخدامات الكارت الموحد

لا يقتصر دور الكارت الموحد على صرف الدعم التمويني، إذ يمكن استخدامه في عدد من المعاملات، من بينها:

- إيداع واستقبال الأموال مباشرة على البطاقة.

- سداد قيمة المشتريات عبر ماكينات نقاط البيع.

استخدامات الكارت الموحد

- صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية من المخابز والبدالين.

- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

- إجراء مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.

- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

مميزات الكارت الموحد 2026

يوفر الكارت الموحد عدد كبير من المميزات، أبرزها:

- دمج خدمات متعددة في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية.

- استخدام الكارت في عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

مميزات الكارت الموحد 

- إتاحة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

- استخدام وسائل التحقق الذكية للتأكد من وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

- فتح حساب شخصي للمستفيد لدى الهيئة القومية للبريد دون تكلفة.

- دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة عند الاستلام

يتم استلام الكارت من مركز التسليم المحدد في الرسالة باستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، وذلك دون رسوم، من خلال موظفي الهيئة القومية للبريد.

استلام الكارت

ويتم تفعيل خدمات المدفوعات على الكارت، بينما يعلن لاحقًا عن مواعيد تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وفقًا لجدول تطبيق المنظومة.

ثورة في الخدمات الحكومية مشروع الكارت الموحد 2026 بطاقة التموين الهيئة القومية للبريد وزارة التموين وزارة الاتصالات

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