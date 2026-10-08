بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين

يترقب الآلاف من المواطنين الذين أسقطت أسماؤهم مؤخراً من كشوف الدعم، استعادة حقوقهم التموينية وسط موجة غلاء الأسعار الاستثنائية التي تثقل كاهل الأسر المصرية، وفي ظل هذه التحديات المعيشية الضاغطة، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية مسارات رسمية ومباشرة لتقديم تظلمات بطاقات التموين إلكترونياً، بهدف فحص الحالات بدقة متناهية وإعادة المستحقين الحقيقيين لمنظومة السلع المدعمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء المالية اليومية عن شريحة واسعة من المجتمع.

أسباب إيقاف بطاقة التموين

تتعدد أسباب وقف البطاقات التموينية وفقًا لطبيعة الحالة، حيث تتضمن بعض الحالات: «امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة، إلى جانب بعض الأنشطة التجارية والمالية.

وتشمل الحالات المتداولة امتلاك عقارات أو وحدات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات تعليمية مرتفعة، أو وجود بيانات غير دقيقة بشأن ممتلكات المستفيد، وفي حال إيقاف البطاقة بسبب عقار لا يمتلكه المواطن، يمكنه تقديم مستندات رسمية تثبت عدم ملكيته للعقار محل الفحص، تمهيدًا لإعادة مراجعة موقفه.

وشددت وزارة التموين على أن جميع طلبات التظلم يتم فحصها وفق الضوابط المنظمة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم سيتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية والخبز المدعم مرة أخرى.



خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين

- الدخول إلى منصة «مصر الرقمية».

- تحديث البيانات «الدخل، الإنفاق، الامتلاك، الحيازة وغيرها» من خلال استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية.

تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين

- التوجه إلى مكتب التموين المختص وتقديم تظلم مدعوم بالمستندات المؤيدة، مع إرفاق ما يثبت إتمام تحديث البيانات وطباعة استمارة التحديث.

- تستقبل مكاتب التموين التظلمات والمستندات المقدمة من المواطنين، بما في ذلك صورة استمارة تحديث البيانات.

- وتجمع مكاتب التموين التظلمات وإرسالها إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية مرفقة بالمستندات، وذلك بشكل دوري كل 10 أيام.

إيقاف بطاقة التموين

- تتوشلى الإدارة مراجعة التظلمات الواردة من مكاتب التموين، وإعداد كشوف مجمعة بها وفق أسباب الحذف، ثم إرسالها إلى الوزارة بصفة دورية كل 15 يومًا.

- يجب استكمال تحديث البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لأنه من الخطوات الأساسية لقبول فحص التظلم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

412 مركزا مطورا لتقديم تظلم الخدمات تموينية بطاقات التموين

يستطيع المواطن بعد استيفاء البيانات والمستندات التوجه إلى مكاتب التموين التابعة لمديريات التموين بالمحافظات، حيث يبلغ عددها 1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية.

مراكز تظلم الخدمات التموينية

وتتاح الخدمة من خلال 412 مركز خدمة تموينيًا مطورًا، بما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات المطلوبة.