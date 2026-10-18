هل يلغي بطاقة التموين؟.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد 2026

يتزايد اهتمام المواطنين بمشروع الكارت الموحد 2026 مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وسط تساؤلات بشأن إمكانية استخدامه بديلًا لبطاقة التموين التقليدية، ومدى ارتباطه بصرف السلع التموينية والخبز المدعوم، إلى جانب الخدمات المالية والاجتماعية التي يستهدف المشروع إتاحتها من خلال بطاقة واحدة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال تجميع عدد من الخدمات والمستحقات المالية والعينية في بطاقة موحدة، بدلًا من الاعتماد على بطاقات متعددة وإجراءات مختلفة، مع التوسع التدريجي في ربط الخدمات بالمنظومة وفقًا لمراحل التنفيذ.







هل الكارت الموحد بديل بطاقة التموين في 2026؟

بدأت تجربة الكارت الموحد 2026 في محافظة بورسعيد، حيث استُخدم للحصول على الخدمات التموينية المرتبطة بصرف السلع التموينية والخبز المدعوم، إلى جانب استبدال نقاط الخبز والاستفادة من خدمات المدفوعات عبر ماكينات البريد المصري.

ويحل الكارت الموحد محل بطاقة التموين التقليدية في بورسعيد بالنسبة إلى الخدمات التي دخلت بالفعل ضمن المرحلة الأولى من التجربة، بينما يرتبط تعميم استخدامه في باقي المحافظات بمراحل تنفيذ المشروع والتوسع في تطبيق المنظومة.

ويستهدف المشروع في صورته النهائية إتاحة مجموعة أكبر من الخدمات من خلال بطاقة واحدة، إلا أن تطبيقه لا يتم دفعة واحدة، بل يجري تدريجيًا وفقًا لمدى جاهزية المنظومة وربط الخدمات الحكومية المختلفة بها.

وبالتالي، فإن استخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة التموين يرتبط بنطاق التطبيق والخدمات المفعلة في كل مرحلة، ولا يعني ذلك أن البطاقة التقليدية أُلغيت على مستوى الجمهورية بشكل شامل.

ما الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد؟

يستهدف مشروع الكارت الموحد تجميع عدد من الخدمات الحكومية والمالية في بطاقة واحدة، بما يقلل الحاجة إلى استخدام بطاقات متعددة للحصول على الخدمات والمستحقات المختلفة.

وتشمل أبرز الخدمات المرتبطة بالمشروع ما يلي:

صرف السلع التموينية: إتاحة الحصول على السلع التموينية المقررة للمستحقين وفقًا للمنظومة المطبقة.

صرف الخبز المدعوم: استخدام البطاقة للحصول على الخبز المدعم ضمن الخدمات المفعلة.

استبدال نقاط الخبز: الاستفادة من خدمة استبدال النقاط وفقًا للقواعد المنظمة.

خدمات المدفوعات: إتاحة خدمات مالية من خلال المنظومة وماكينات البريد المصري.

صرف المرتبات: يستهدف المشروع ربط خدمات صرف المرتبات بالبطاقة ضمن الخدمات التي يمكن دمجها.

خدمات التأمين الصحي: إدراج خدمات صحية ضمن نطاق الخدمات المستهدف ربطها بالمنظومة.

برامج الحماية الاجتماعية: تشمل الخدمات المستهدفة برامج مثل تكافل وكرامة.

المشتريات: إتاحة استخدام البطاقة في عمليات شراء ضمن الخدمات التي يمكن ربطها بها.



ما الهدف من تطبيق الكارت الموحد؟

يأتي مشروع الكارت الموحد في إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

ويستهدف المشروع توحيد بيانات المواطنين وربط الخدمات المختلفة ببطاقة واحدة، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى حمل أكثر من بطاقة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمستحقات المالية والعينية.

كما يتيح التوسع التدريجي في المنظومة إضافة خدمات جديدة مع تقدم مراحل التنفيذ، بما يساعد على تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

هل سيشمل الكارت الموحد جميع المحافظات؟

بدأ تطبيق التجربة في محافظة بورسعيد، التي شهدت استخدام الكارت في الخدمات التموينية المحددة ضمن المرحلة الأولى، مع استمرار العمل على توسيع نطاق المشروع وربطه بخدمات حكومية أخرى.

ويعني ذلك أن الاستفادة من الكارت الموحد تختلف وفقًا للمرحلة التي وصلت إليها المنظومة في كل محافظة، والخدمات التي جرى تفعيلها بالفعل، لذلك، ينبغي للمواطن التأكد من إعلان الجهات المختصة بشأن بدء تطبيق الخدمة في محافظته، قبل اعتبار الكارت بديلًا نهائيًا للبطاقة المستخدمة حاليًا.



متى يمكن استخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة التموين؟

تتمثل الإجابة في أن الكارت الموحد بدأ بالفعل أداء دور بديل لبطاقة التموين التقليدية في محافظة بورسعيد بالنسبة إلى الخدمات التموينية التي دخلت ضمن المرحلة الأولى من التجربة، بينما يجري التوسع في تطبيق المشروع وربطه بخدمات إضافية بصورة تدريجية.

ويستهدف الكارت الموحد 2026 جمع خدمات مثل صرف السلع التموينية والخبز المدعوم واستبدال نقاط الخبز والمدفوعات، إلى جانب خدمات أخرى مستهدفة تشمل المرتبات والتأمين الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية والمشتريات.