مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر تصادم وجها لوجه بين حافلة ركاب وحافلة صغيرة في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، اليوم الجمعة، بحسب الشرطة المحلية.

ووقع الحادث بالقرب من طريق كويتا ـ كراتشي السريع، عندما اصطدمت حافلة كانت متجهة من منطقة جوادر جنوب غربي البلاد إلى مدينة كراتشي جنوبًا بحافلة صغيرة، وفقًا لمسئولين بالشرطة المحلية.

وأوضح المسئولون أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي خمسة آخرون متأثرين بإصاباتهم داخل المستشفى، مشيرين إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب التصادم.

من جانبه، قال عبد الحكيم ليسي، المسئول عن خدمة الإنقاذ التابعة لمؤسسة إدهي في المنطقة، لوسائل إعلام محلية، إن فرق الإنقاذ نقلت نحو 22 مصابًا إلى مستشفى محلي، موضحًا أن سبعة منهم في حالة حرجة.