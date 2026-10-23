شهود عيان يكشفون عدد المسلحين في هجوم كنيسة الكرك بالأردن

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، نقلًا عن صحفي استند إلى شهادات شهود عيان، بأن 4 مسلحين شاركوا في الهجوم الذي استهدف المشيعين في كنيسة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وفقًا للمعلومات الأولية المتداولة.

وتأتي هذه المعلومة في سياق الأنباء المتلاحقة بشأن الهجوم، الذي أثار تساؤلات حول ملابساته ودوافعه والجهة المسؤولة عنه.

وأفادت تقارير إخبارية متزامنة بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين في الهجوم، بينما أشارت المعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام أردنية إلى أن مسلحين اثنين ترجلا من مركبة وأطلقا النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة حمود بمحافظة الكرك.

وتواصل الجهات الأمنية الأردنية متابعة ملابسات الحادث، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المسلحين ودوافع الهجوم، وما إذا كانت هناك صلات تنظيمية أو خلفيات محددة تقف وراء استهداف المشيعين. ولم يتسنَّ، وفق المعلومات المتاحة في الخبر المتداول، الجزم بتفاصيل تحركات المهاجمين أو كيفية تنفيذ الهجوم بصورة كاملة.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على أهمية انتظار البيانات الرسمية في مثل هذه الوقائع، خصوصًا مع تباين المعلومات الأولية بشأن عدد المسلحين والضحايا وظروف الاعتداء.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج التحقيقات والتصريحات الصادرة عن الجهات المختصة في توضيح حقيقة ما جرى في محافظة الكرك، وتحديد المسؤوليات، وكشف الدوافع وراء استهداف المشيعين داخل محيط الكنيسة.

