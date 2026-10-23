قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق
مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهود عيان يكشفون عدد المسلحين في هجوم كنيسة الكرك بالأردن

مسلحون
مسلحون
القسم الخارجي

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، نقلًا عن صحفي استند إلى شهادات شهود عيان، بأن 4 مسلحين شاركوا في الهجوم الذي استهدف المشيعين في كنيسة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وفقًا للمعلومات الأولية المتداولة.

وتأتي هذه المعلومة في سياق الأنباء المتلاحقة بشأن الهجوم، الذي أثار تساؤلات حول ملابساته ودوافعه والجهة المسؤولة عنه.

وأفادت تقارير إخبارية متزامنة بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين في الهجوم، بينما أشارت المعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام أردنية إلى أن مسلحين اثنين ترجلا من مركبة وأطلقا النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة حمود بمحافظة الكرك.

وتواصل الجهات الأمنية الأردنية متابعة ملابسات الحادث، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المسلحين ودوافع الهجوم، وما إذا كانت هناك صلات تنظيمية أو خلفيات محددة تقف وراء استهداف المشيعين. ولم يتسنَّ، وفق المعلومات المتاحة في الخبر المتداول، الجزم بتفاصيل تحركات المهاجمين أو كيفية تنفيذ الهجوم بصورة كاملة.
ويعيد الحادث تسليط الضوء على أهمية انتظار البيانات الرسمية في مثل هذه الوقائع، خصوصًا مع تباين المعلومات الأولية بشأن عدد المسلحين والضحايا وظروف الاعتداء. 

ومن المنتظر أن تسهم نتائج التحقيقات والتصريحات الصادرة عن الجهات المختصة في توضيح حقيقة ما جرى في محافظة الكرك، وتحديد المسؤوليات، وكشف الدوافع وراء استهداف المشيعين داخل محيط الكنيسة.
 

الكرك الاردن كنيسة الأمن العام الاردني مستشفى الكرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

المتهم

عطل المرور .. القبض على سائق ميكروباص في الأقصر

المتهم

بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخلة على صفحتها

المتهم

انتحل صفة سيدة.. القبض على شخص نشر صورا وفيديوهات مخلة على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد