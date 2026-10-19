كيفية التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبايل

أتاحت إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقعا إلكترونيا للتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الاطلاع على إجراءات استخراج التراخيص والمستندات المطلوبة لكل خدمة إلى جانب توفير وسائل التواصل والاستفسار عن المعاملات المختلفة.

كيفيه التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبيل

ويضم الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بتراخيص البناء وتوصيل المرافق والتصالح في مخالفات البناء وطلبات التعلية والهدم وتغيير استخدام الأراضي فضلا عن التصاريح الخاصة بمحطات المحمول وخدمات الدفع والتحصيل والشؤون القانونية.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الخدمات المتاحة والتعرف على الإجراءات المطلوبة قبل التقدم بالطلبات.

رابط موقع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة

يمكن الاطلاع على الخدمات التي تقدمها إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ويتيح الموقع التعرف على أنواع الطلبات المتاحة وأكواد الخدمات المرتبطة بها بما يساعد المواطنين على تحديد الخدمة المطلوبة ومراجعة بياناتها قبل بدء الإجراءات.

خدمات تراخيص البناء وتوصيل المرافق

تشمل الخدمات المتاحة عددا من الطلبات المتعلقة بمطابقة المباني وتوصيل المرافق واستخراج تراخيص البناء الجديدة والتعلية والتعديل وذلك وفقا للقوانين والضوابط المنظمة.

وتتضمن هذه الخدمات ما يلي.

1. طلب المطابقة وتوصيل المرافق وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 كود شباك 314.

2. طلب المطابقة وتوصيل المرافق بالقرى قبل تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008 أو للمباني الحاصلة على تصالح نهائي كود شباك 373.

كيفيه التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبيل

3. طلب التجاوز عن الإزالة في بعض مخالفات البناء المنفذة التي صدر بشأنها قرار بإيقاف الأعمال من الجهة الإدارية المختصة كود شباك 363.

4. طلب توصيل المرافق بنموذج 8 أو 10 دائم بالهيئة الهندسية.

5. إصدار بيان صلاحية كود شباك 356.

6. استخراج ترخيص بناء جديد أرضي وأربعة أدوار داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 357.

7. استخراج ترخيص بناء جديد لأكثر من أرضي وأربعة أدوار داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 388.

8. استخراج ترخيص تعلية أو تعديل لأكثر من أرضي وأربعة أدوار داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 387.

9. استخراج ترخيص بناء جديد لأكثر من أرضي وأربعة أدوار خارج نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 386.

10. استخراج ترخيص تعلية أو تعديل لأكثر من أرضي وأربعة أدوار خارج نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 385.

11. طلب ترخيص بناء مبنى غير سكني على مستوى الجمهورية كود شباك 386.

خدمات تراخيص الهدم والتعلية وتغيير الاستخدام

يتيح الموقع أيضا تقديم طلبات مرتبطة بهدم المباني وتغيير استخدام الأراضي ومد سريان التراخيص المنتهية والموافقة على بعض الأنشطة داخل المباني السكنية.

وتشمل هذه الخدمات ما يلي.

12. استخراج ترخيص هدم مبنى آيل للسقوط داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 357.

13. استخراج ترخيص هدم مبنى غير آيل للسقوط داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 357.

14. طلب تغيير استخدام الأراضي الفضاء داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات من خلال مقر الإدارة الرئيسي.

15. طلب مد سريان رخصة منتهية من خلال مقر الإدارة الرئيسي.

16. طلب الموافقة على النشاط الإداري أو التجاري داخل المباني السكنية قبل إصدار الترخيص كود شباك 390.

خدمات التصالح في مخالفات البناء

تضم قائمة الخدمات طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقوانين المنظمة إلى جانب الطلبات المتعلقة بمخالفات الارتفاع واستكمال الإجراءات الخاصة بملفات التصالح السابقة.

وتشمل هذه الخدمات ما يلي.

17. إصدار التصريح المؤقت لمحطة محمول كود خدمة 394 بالمحليات وكود 215 بهيئة المجتمعات العمرانية.

18. إصدار التصريح النهائي لمحطة محمول كود خدمة 396 بالمحليات وكود 216 بهيئة المجتمعات العمرانية.

19. طلب التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 375.

20. طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 داخل الحيز العمراني كود شباك 380.

21. طلب التصالح خارج الحيز العمراني باستثناء مشروعات الإسكان الاقتصادي كود شباك 700.

22. طلب التصالح في مخالفة قيود الارتفاع وفقا لأكواد الخدمة المحددة وهي 375 و384 و700 و380 و379.

23. طلبات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات كود شباك 384.

كيفيه التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبيل

خدمات الدفع والتحصيل وخدمة المواطنين

إلى جانب الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتصالح يضم الموقع خدمات الدفع والتحصيل وخدمات المواطنين والشؤون القانونية بما يتيح التعرف على المجالات التي تقدمها الإدارة ضمن منظومة خدماتها.

وتشمل القائمة الرئيسية للخدمات أيضا خدمات الدفع والتحصيل وخدمات المواطنين والشؤون القانونية باعتبارها مسارات منفصلة يمكن للمواطنين الرجوع إليها وفقا لطبيعة معاملاتهم.

أهمية الموقع الإلكتروني للمواطنين

يساعد الموقع الإلكتروني لإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة المواطنين على التعرف على الخدمات المتاحة وأكواد الطلبات المختلفة قبل التوجه إلى الجهات المختصة كما يوفر مرجعا للاطلاع على الإجراءات المرتبطة بتراخيص البناء وتوصيل المرافق والتصالح في المخالفات.

وينصح المواطنون بمراجعة تفاصيل الخدمة المطلوبة والتأكد من انطباق شروطها على الحالة الخاصة بهم قبل بدء الإجراءات مع ضرورة الرجوع إلى الإدارة المختصة للتحقق من المستندات المطلوبة والضوابط المطبقة على كل طلب.