جامعة دمنهور تحتفل بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. ورئيس الجامعة يؤكد: الجامعة منارة للتنوير وبناء الوعي

نظمت جامعة دمنهور احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور اللواء أ.ح دكتور مهندس حافظ محمود، الخبير العسكري والاستراتيجي، في أجواء وطنية يسودها الشعور بالفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية، وفي إطار الدور التنويري والوطني الذي تضطلع به جامعة دمنهور لبناء وعي الشباب وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

انطلقت فعاليات الاحتفالية من مدرج زويل بكلية العلوم باستضافة كريمة من الدكتورة جيهان الخضري عميد الكلية، وحضور الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، العقيد أحمد الخزامي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، العميد أ.ح حسام شبل المستشار العسكري لمحافظة البحيرة،

وسط مشاركة واسعة من الطلاب، للتأكيد على أن ذكرى أكتوبر ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي عقيدة وطنية متجددة تستلهم منها الأجيال روح النصر في معارك البناء والتنمية.

في كلمته، أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن انتصار السادس من أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، ورمزا لاستعادة الكرامة والعزة الوطنية، وملحمة وطنية جسدت إرادة شعب وقوة جيش آمن بأن النصر لا يتحقق إلا بالعلم والتخطيط والعزيمة.

وأشار "ترابيس" إلى أن معركة اليوم هي معركة وعي وبناء، وأن ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو امتداد لروح أكتوبر، مؤكدا أن جامعة دمنهور تضع على عاتقها مسؤولية وطنية في إعداد جيل واع ومستنير يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقادر على مواجهة حروب العقول والشائعات بسلاح العلم والمعرفة والانتماء الصادق للوطن.

كما شدد "ترابيس" على استمرار الجامعة في تنظيم الفعاليات التوعوية والتنويرية التي تحصن عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة، وترسخ لديهم قيم الولاء والانتماء، انطلاقا من دورها التنويري والمجتمعي كمنارة علمية ووطنية، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار وأبطال القوات المسلحة الذين يواصلون أداء واجبهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها وسيادتها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن احتفال الجامعة بذكرى أكتوبر يأتي ضمن استراتيجية قطاع خدمة المجتمع لربط الطلاب بتاريخهم المجيد، مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية قدمت نموذجا فريدا في التضحية والفداء. لافتة إلى حرص جامعة دمنهور على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباشرة مع القادة والخبراء لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب، خاصة في ظل حروب المعلومات والشائعات.

هذا وقد شهدت الاحتفالية ندوة بعنوان "أكتوبر والمتلاعبون بالعقول" ألقاها اللواء أ.ح دكتور مهندس حافظ محمود، معربا عن بالغ سعادته بتواجده في جامعة دمنهور، مشيدا بدورها كمنارة علمية وتنويرية في المحافظة وبالدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب.

خلال الندوة استعرض اللواء أ.ح دكتور مهندس حافظ محمود تطور الحروب من المواجهة المباشرة إلى حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف العقول وتسعى لتزييف الوعي عبر الشائعات والحرب النفسية، كما تناول مفهوم حروب العقول والتضليل الإعلامي، موضحا أساليب استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الأفراد وتوجيه الرأي العام، وأهمية امتلاك المعلومة الصحيحة والقدرة على التحقق من مصادرها لمواجهة محاولات التضليل، مؤكدا أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة السلاح، وأن الانتصار الحقيقي يكمن في حماية عقول الشباب بالعلم والمعرفة والانتماء الصادق للوطن.

وأكد العقيد أحمد الخزامي أن إدارة التربية العسكرية بجامعة دمنهور تعمل على غرس قيم الانضباط والولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وأن ذكرى أكتوبر هي خير مثال على ما يمكن أن تحققه الإرادة والتخطيط والعزيمة. مشيرا إلى أن بطولات الجيش المصري في أكتوبر ستظل تدرس في الأكاديميات العسكرية العالمية، وأن واجبنا اليوم هو نقل هذه البطولات للأجيال الجديدة لتحصينهم ضد محاولات التشكيك والتشويه.

ولإضفاء طابع فني مميز، تضمنت الاحتفالية فقرات فنية غنائية قدمها كورال جامعة دمنهور لباقة من الأغاني الوطنية التي استحضرت بطولات القوات المسلحة وتضحيات أبطال أكتوبر، وأشعلت حماس الحضور.

هذا وقد شهدت الندوة تفاعلا طلابيا واسعا وإقبالا كبيرا من الطلاب الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم ببطولات القوات المسلحة المصرية، وأشادوا بالمحتوى الثري والمتميز للندوة التي كشفت لهم حقيقة حروب الجيل الرابع والخامس وأهمية الوعي في مواجهة الشائعات، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات التوعوية تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزز لديهم روح الانتماء والولاء للوطن، معربين عن تقديرهم لجامعة دمنهور على حرصها الدائم على تنظيم فعاليات وطنية هادفة تربطهم بتاريخهم المجيد وتحصن عقولهم بالعلم والمعرفة.