مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن "منتدى مصر 2026 " هدفه أن ننخرط جميعا في حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل وطننا الحبيب مصر.



ووجه مدبولي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 - الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بالدعوة إلى تنظيم هذا المنتدى بحيث يشمل كل أطياف المجتمع المصري والمهتمين بالشأن المصري.



وقال رئيس الوزراء إن المنتدى يشمل وزراء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات والجهات التابعة ، والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمتخصصين والمفكرين والشخصيات العامة والسياسيين والمعارضين أيضا والمواطنين بكل أطيافهم وفئاتهم.



وأضاف أن المنتدى فرصة لعرض كل ما تحقق على مدار 12 سنة من مسيرة البناء والتنمية لمصر في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة واجهت مصر ومر بها العالم ويمر بها حاليا.



واستطرد قائلا " عندما نتحدث عن مسيرة البناء والتنمية، فإننا ليس فقط نعرض إنجازات وهو ما تحقق منها الكثير ، ولكن نعرضها في إطار الاستماع والرد على رؤى وشواغل وانتقادات ومقترحات المجتمع المدني والمواطنين".

