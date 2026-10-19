برلماني: كلمة الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026 تحمل رسائل مهمة بشأن أولويات التنمية وبناء الإنسان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 تحمل دلالات مهمة بشأن رؤية الدولة المصرية لأولويات المرحلة المقبلة، وتؤكد أهمية مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

بناء الإنسان وتمكين الشباب

وأوضح رشاد أن مشاركة الرئيس في المنتدى تعكس أهمية الحوار حول القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الرسائل المرتبطة ببناء الإنسان وتمكين الشباب وتطوير قطاعات التنمية تمثل محاور أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، التي لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل تمتد إلى الاستثمار في القدرات البشرية ورفع جودة الحياة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما يشهده منتدى مصر 2026 من مناقشات، خاصة في جلسة الشباب والرياضة، يبرز أهمية منح الشباب فرصًا حقيقية للمشاركة والإبداع، واكتشاف المواهب ورعايتها، بما يعزز دورهم في المجتمع ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت مجالًا للاستثمار في الإنسان وصناعة الفرص.

وأشار رشاد إلى أن دلالة المنتدى تتجاوز انعقاد الفعاليات إلى أهمية تحويل الأفكار المطروحة إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في توسيع فرص التنمية وتحقيق الاستفادة من طاقات الشباب.

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية تنموية تضع المواطن في مقدمة الأولويات، وتوازن بين تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة وبناء القدرات، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسار التنمية ومواجهة التحديات.