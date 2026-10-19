الاحتلال يطرح بناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت، خلال أكتوبر الحالي، عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها الشرقي.

قالت الهيئة، في بيان، الاثنين، أن العطاءين يشملان 730 وحدة في مستعمرة “بسغات زئيف”، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في حي “تسيبور مدبار” بمستوطنة “معاليه أدوميم”.

وبيّنت أن العطاء رقم 212/2026، يستهدف بناء 730 وحدة في مجمع “دوخيفات” على الطرف الشرقي لمستوطنة “بسغات زئيف”، ضمن المخطط رقم 101-0759894، على أربع قطع أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 27.529 دونم.

ويشمل المشروع وحدات للبيع وأخرى للإيجار طويل الأجل، إلى جانب مساحات للتجارة والتشغيل والخدمات، فيما حُدد يوم 16 تشرين الثاني المقبل لفتح تقديم العروض، و28 كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لتقديمها.

وأضافت الهيئة أن العطاء رقم 207/2026، المنشور في 7 أكتوبر الحالي، يشمل 350 وحدة ضمن مشروع سكني مخصص لكبار السن، إلى جانب استخدامات تجارية وتشغيلية، استناداً إلى المخطط رقم 420/1/7/59/2 في مستعمرة “معاليه أدوميم”.

وأشارت إلى أن المشروع سبق طرحه ضمن العطاء رقم 14/2026 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10.842 دونم، دون أن تتقدم عروض، ما يشير إلى إعادة طرح المشروع ذاته.

ومن المقرر نشر كراسة العطاء في 30 أكتوبر المقبل، وإغلاق باب تقديم العروض في 30 يناير المقبل.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع، التي تجمع بين الوحدات السكنية للبيع والإيجار ومرافق كبار السن والأنشطة التجارية والخدماتية، تعكس توسيع وظائف المستوطنات وتعزيز قدرتها على استيعاب المستوطنين من مختلف الفئات العمرية.

واعتبرت أن استمرار طرح هذه المشاريع وإعادة تسويقها يأتي في إطار السعي إلى تحويل المخططات الاستيطانية إلى وقائع عمرانية الديمجرافية دائمة، وترسيخ السيطرة الاستيطانية على القدس ومحيطها، وتضييق المجال الجغرافي المتاح للتوسع الفلسطيني.