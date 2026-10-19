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الخطوط الجوية القطرية: تعليق الرحلات من وإلى الرياض والدمام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخطوط الجوية القطرية: تعليق الرحلات من وإلى الرياض والدمام

القطرية
القطرية
محمد على

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الرياض والدمام.

وذكرت أن التعليق سيكون حتى يوم 24 أكتوبر، فيما تم تخفيض عدد الرحلات الجوية إلى جدة من 7 إلى 4 رحلات يوميًا.

وفيما يتعلق بالحجوزات الحالية، دعت المسافرين التواصل معها خلال 48 ساعة من موعد مغادرة رحلاتهم، نظرًا إلى أن جداول الرحلات قد تخضع للتغيير، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

واستهدف الحوثيون عدة مرات مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض، ما دعا عدد من شركات الطيران العالمية لتعليق رحلاتها إلى المملكة.

والأربعاء الماضي، قالت شركة إيتا الإيطالية للطيران، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، إنها مددت تعليق الرحلات الجوية من الرياض وإليها حتى 18 نوفمبر «بسبب التطورات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة».

ومن بين شركات الطيران التي اتخذت إجراءات كل من المجموعة الفرنسية الهولندية «إير فرانس-كيه.إل.إم» والتي مددت تعليقا سابقا لرحلاتها من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية أكتوبر الجاري، و«أير إنديا»، حيث مددت شركة الطيران الهندية تعليق رحلاتها من الرياض وإليها حتى 17 أكتوبر.

أما شركة الطيران الأمريكية الشهيرة «دلتا» فأعلنت إرجاء الرحلات المقررة من أتلانتا إلى الرياض حتى مارس 2027، في أطول تعطيل لخط رحلات جوية إلى الرياض.

وألغت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا، جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض، بالإضافة إلى 10 رحلات إلى الدمام وجدة، حتى 19 أكتوبر.

الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الرياض والدمام السعودية

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