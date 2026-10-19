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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: إسرائيل لم تلتزم بصيغة الإطار والجنوب يتعرض لانتهاكات يومية

جوزيف عون
جوزيف عون
محمد على

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، عن النأي بلبنان عن أي حرب، مشيرا إلى تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي، رغم صعوبته.

وشدد على أن كلفته أقل بكثير من كلفة الحرب المدمرة التي يدفع اللبنانيون، ولا سيما أبناء الجنوب، ثمنها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال عون، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إن إسرائيل لم تلتزم بصيغة الإطار، مؤكدا أن جنوب لبنان لا يزال عرضة للانتهاكات اليومية.

وحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل سيزيد تمسك اللبنانيين بأرضهم وحقوقهم، من دون أن يساعد الدولة اللبنانية على تحقيق أهدافها.

وأضاف الرئيس اللبناني، أن الوقت قد حان ليحظى لبنان بالاستقرار والراحة بعد ما تكبده من أضرار ومعاناة جراء الحرب، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد.

ورحب عون بأي جهود أو مبادرات تبذلها جامعة الدول العربية لمساعدة لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، مشيرًا إلى مواقف الجامعة الداعمة لبلاده في مختلف الظروف.

وفي وقت سابق، أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن لبنان يحتل صدارة أولويات الجامعة، مشددًا على دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومعلنًا مساندة عربية كاملة للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل.

وقال فهمي، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، إنه يعتزم زيارة جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين والمصالح اللبنانية، مؤكدًا ضرورة توجيه جهود الجامعة العربية نحو دعم لبنان وتعزيز قدرة دولته على مواجهة التحديات الراهنة.

إسرائيل الانتهاكات اللبنانية لبنان الرئيس اللبناني حرب بالحل الدبلوماسي

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