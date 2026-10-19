واشنطن بوست تفضح تصاعد عنف المستوطنين.. مصورة صحفية تروي تفاصيل الاعتداء عليها بالضفة

قالت المصورة الصحفية في صحيفة واشنطن بوست، هايدي ليفين، التي تعرضت لهجوم عنيف على يد مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، إنها تشعر بغضب متزايد إزاء ما يبدو أنه حماية الجيش الإسرائيلي للمستوطنين على حساب الفلسطينيين الذين يهددونهم.

مصورة «واشنطن بوست»: أشعر بغضب متزايد إزاء حماية الجيش الإسرائيلي للمستوطنين



وأسفر الهجوم على ليفين وفلسطينيين آخرين، خلال موسم قطف الزيتون الحساس، عن إصابتها بكسور في عدة فقرات من العمود الفقري. وجاء ذلك بعد يوم واحد من هجوم استهدف دبلوماسيين أوروبيين في قرية مسيحية، في واقعتين تسلطان الضوء مجددًا على تصاعد عنف المستوطنين، الذي ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عنه على مجموعة صغيرة من مثيري الشغب.



وقالت ليفين، من سريرها في المستشفى، لوكالة أسوشيتد برس إنها شعرت بالصدمة والإهانة بعدما وصف نتنياهو الهجوم الذي تعرضت له هي وآخرون بأنه مزعوم، مضيفة أن رئيس الوزراء كانت لديه جميع الأدلة أمامه.

وكانت ليفين قد تعرضت لهجوم من مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة استدعت تلقي العلاج في المستشفى.

وأعادت تصريحات المصورة الصحفية تسليط الضوء على الانتقادات الموجهة إلى تعامل السلطات الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين رغم التهديدات التي يتعرض لها الفلسطينيون.