الرئيس الفرنسي يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية

وصل إلى الكويت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد الرسمي المرافق له، اليوم / الاثنين / في مستهل زيارة رسمية ضمن جولته الخليجية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس ماكرون في المطار الأميري.

وكان على رأس مستقبلي الرئيس الفرنسي على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير شئون الديوان الأميري، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وكبار المسئولين الكويتيين.

ويرافق الرئيس الفرنسي وفد رسمي، يضم كلا من وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى كاترين فوتران، ووزير أوروبا والشئون الخارجية جان نو يل بارو، والوزيرة المنتدبة لدى وزير القوات المسلحة والمحاربين القدامى أليس روفو، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية -مكلف بالصناعة- سيباستيان مارتان، وعدد من كبار المسئولين في الجمهورية