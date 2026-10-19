وسط فوضي باريس.. ماكرون يبدأ جولة خليجية بزيارة الكويت

بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون جولته في الخليج والتي أعلن عنها أمس، حيث وصل قبل قليل إلى الكويت.

ماكرون يصل الخليج

واستقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الرئيس الفرنسي في مطار الكويت الدولي.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في المطار الأميري بمناسبة الزيارة الرسمية.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى التهدئة، بعد يوم من واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات، إذ أُلقي القبض على آلاف الأشخاص، وتعرضت متاجر للنهب أو التخريب، عقب احتجاجات على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة.



واندلعت اشتباكات جديدة في باريس ومرسيليا، حيث تدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع محاولات اقتحام متاجر ونهبها.



وكانت مظاهرات حاشدة في أنحاء فرنسا قد تحولت إلى أعمال شغب، السبت، إذ أُضرمت النيران في مبنى بلدية، ونُهبت متاجر، وغُطيت مبانٍ بعبارات ورسومات على الجدران، فيما اشتبكت مجموعات عنيفة مع الشرطة في مدن مختلفة في أنحاء البلاد.

وقال ماكرون، في خطاب متلفز إلى الأمة، إنه عند مشاهدة هذه الصور، يتساءل الجميع عما كان يدور في أذهان مرتكبي هذه الأعمال، وكيف يمكن للفرنسيين أن يفعلوا ذلك بفرنسا.



وأضاف أن لا شيء يبرر هذه الأعمال أو يفسرها أو يعفي مرتكبيها من المسؤولية، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالغضب والخزي هذه الليلة.