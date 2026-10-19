فرنسا تشتعل.. متظاهرون يغلقون مدخل متحف اللوفر والسلطات تحظر التجمعات

أغلق طلاب من مدارس الفنون والثقافة مدخل متحف اللوفر أمام الهرم الزجاجي، صباح الاثنين، دعمًا لحركة طلاب المدارس الثانوية واحتجاجًا على ما وصفوه بالقمع الشرطي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

فرنسا تشتعل .. متظاهرون يغلقون مدخل متحف اللوفر



وجاء في منشور وزعه المحتجون أنهم يفخرون بإغلاق أكبر متحف في العالم، حسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية.



من جانبها، أكدت إدارة المتحف أن التحرك الذي يقوده طلاب مدرسة اللوفر لا يرتبط بالمتحف بصورة مباشرة، بل يستخدمه المحتجون منصة لإيصال رسالتهم، ما حال دون فتح أبوابه بصورة طبيعية عند التاسعة صباحًا.

واندلعت اشتباكات جديدة في فرنسا، الأحد، غداة موجة واسعة من أعمال العنف، حيث تعرضت متاجر أخرى للنهب في العاصمة باريس، فيما سُجلت محاولات اقتحام في ليون ومارسيليا ومناطق بالقرب من مدينة نانت.



وفي ظل استمرار التوترات، أعلنت السلطات حظر جميع التجمعات والمظاهرات في مدينة مارسيليا، اليوم الاثنين، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساءً.



وفي باريس، أغلق طلاب من مدارس الفنون والثقافة مدخل متحف اللوفر، تعبيرًا عن دعمهم لحركة طلاب المدارس الثانوية، واحتجاجًا على ما وصفوه بالقمع الشرطي.