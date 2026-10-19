بسبب تصريحات وصفت بالاستفزازية.. الفلبين تستدعي السفير الصيني

استدعت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الاثنين، السفير الصيني لديها، للتعبير عن قلقها البالغ واعتراضها الشديد على تصريحات أدلى بها المبعوث الصيني، واعتبرت أنها تنطوي على تهديد باستخدام القوة.

الفلبين تستدعي السفير الصيني



وقال السفير الصيني جينغ تشيوان لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي إن الصين قد تحقق الفوز بسهولة في أي مواجهة مع الفلبين، لكنها لن تستخدم القوة لأنها تحب السلام. وجاءت تصريحاته ردًا على سؤال بشأن وصف وزير الدفاع الفلبيني الصين بأنها مصدر للمشكلات في المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان، إن وزيرة الخارجية ما. تيريزا لازارو أبلغت جينغ بأن تصريحاته استفزازية وغير مقبولة، وتؤدي إلى تفاقم الأجواء الحساسة بين البلدين.

وأضافت لازارو أن القضايا الحساسة ينبغي التعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والآليات الثنائية التي تتيح مجالًا للحوار والتواصل.



وتزايدت الخلافات الدبلوماسية بين الصين والفلبين، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، وغالبًا ما تدور حول المواجهات والاحتكاكات بين السفن التابعة للجانبين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على أجزاء واسعة منه.



واتهمت مانيلا خفر السواحل الصيني بممارسة سلوك عدواني داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، في حين تؤكد بكين أنها تطبق القانون في مواجهة سفن تتعدى على أراضيها.



وردا على استدعاء السفير الصيني ومطالبات بعض أعضاء البرلمان الفلبيني بطرده، قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها تعارض بشدة ما وصفته بالتضخيم المتعمد والخبيث للقضايا المتعلقة بها من جانب بعض الأفراد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي يومي، إن على الجانب الفلبيني اتخاذ خطوات ملموسة لكبح التصريحات والتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض السياسيين.



وأضافت ماو أن تحسين العلاقات الثنائية سيعود بالنفع على البلدين.



وكانت السفارة الصينية في مانيلا قد ذكرت الأسبوع الماضي أن تصريحات السفير أُخرجت من سياقها، وأنه جرى تحميلها تفسيرات مبالغًا فيها.