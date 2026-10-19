مقتل 18 شخصًا في هجوم للحوثيين على معسكر تدريب عسكري حكومي في شبوة

قُتل 18 شخصًا على الأقل في هجوم شنته جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، اليوم الاثنين، على معسكر تدريب عسكري تابع للحكومة اليمنية في محافظة شبوة، وفقًا لما أفادت به أربعة مصادر حكومية وطبية لوكالة رويترز.

هجوم للحوثي علي معسكر للحكومة اليمنية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيهات أمنية عاجلة في 12 موقعًا في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر، وعمان، واليمن.



وأصدرت السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى توخي «اليقظة الشديدة»، في ظل ما وصفته ببيئة أمنية معقدة، محذرة من احتمالات إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وأشارت السفارة إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران نفذت هجمات ضد السعودية، شملت مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات كبيرة في حركة السفر، محذرة من أن الأعمال العدائية قد تتصاعد سريعًا وتتجاوز المنطقة المستهدفة حاليًا. وحثت السفارة الأمريكيين المسافرين من الشرق الأوسط وإليه على متابعة التحديثات الصادرة عن المطارات وشركات الطيران، والاستعداد لاحتمالات الطوارئ ووضع خطط بديلة للسفر.

كما حذرت من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح أمريكية في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.