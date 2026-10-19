"شؤون الحرمين": أكثر من 21 مليون زائر للمسجد النبوي خلال سبتمبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد القاصدين للمسجد النبوي خلال شهر سبتمبر لعام 2026م بلغ (21,615,977) زائرًا.

وأوضحت الهيئة ، في تقرير إحصائي ، أن عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- بلغ (2,124,421) زائرًا، فيما أدى (1,449,791) زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة.

وأفادت الهيئة بأن (355,130) زائرًا استفادوا من خدمات الإرشاد المكاني، كما استفاد (287,886) زائرًا من مراكز العناية بالضيوف ضمن منظومة متكاملة من الخدمات لرعاية قاصدي المسجد النبوي، التي تضمنت استفادة (308,261) زائرًا من خدمات العربات المتنقلة، و(79,599) زائرًا من خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت الهيئة أن هذه الأرقام تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لتقديم خدمات نوعية تُثري تجربة ضيوف الرحمن، وتيسر أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والسكينة في رحاب المسجد النبوي.