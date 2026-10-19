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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون: الانتهاكات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني تزيد تماسكنا بأرضنا

عون نبيل فهمي
عون نبيل فهمي
أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن إسرائيل لم تلتزم بصيغة الإطار، مشيراً إلى أن الجنوب لا يزال عرضة للانتهاكات اليومية، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لن تؤدي إلى نتيجة، بل ستزيد تمسّك اللبنانيين بأرضهم وحقوقهم؛ لكنها في المقابل لا تساعد الدولة اللبنانية على تحقيق الأهداف التي وضعتها.

وشدد الرئيس عون، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، على تمسّك لبنان بالحل الدبلوماسي، رغم صعوبته، باعتباره أقل كلفة بكثير من الحرب المدمرة التي يدفع اللبنانيون، ولا سيما أبناء الجنوب، ثمنها، مؤكداً أنه آن الأوان لكي يرتاح لبنان.

ورحّب رئيس الجمهورية اللبنانية بأي جهد أو مسعى تبذله جامعة الدول العربية لمساعدة لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن الجامعة لطالما وقفت إلى جانب لبنان في مختلف المراحل.

عون الرئيس اللبناني جنوب لبنان

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