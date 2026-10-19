دهس نائبة أسترالية عمدا أمام مكتبها والشرطة تعلن اعتقال مشتبه به

قالت الشرطة ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن النائبة الأسترالية هيلين هاينز في حالة حرجة، بعدما صدمتها سيارة عمدًا خارج مكتبها في مدينة وانغاراتا، شمال شرقي ملبورن.

النائبة الأسترالية هيلين هاينز

وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: إن أفكارنا جميعًا مع هيلين وعائلتها وأصدقائها وفريق عملها ومجتمعها في هذا الوقت بالغ الصعوبة، وإننا نصلي من أجل تعافيها الكامل.



وأعلنت شرطة ولاية فيكتوريا اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 43 عامًا، بعد أن صدمت سيارة هاينز بالقرب من مكتبها في وانغاراتا، التي تبعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن.



وقال القائم بأعمال المشرف في الشرطة، آشلي ماسون، خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يعد هناك أي تهديد إضافي للجمهور.

من جانبه، قال ألبانيزي إنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم.