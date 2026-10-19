نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو جديدًا من قاعدة لسلاح الجو، هو الثاني من نوعه خلال الشهر الماضي، قال فيه إن إسرائيل تمتلك الجاهزية والعزيمة والقدرة على توجيه ضربات إلى أعدائها متى اقتضت الحاجة.

نتنياهو: سنوجه ضربات أشد إلى أعدائنا إذا اقتضت الحاجة



وأضاف نتنياهو: أقول لأعدائنا: لا تختبرونا، فستتلقون ضربات أشد مما تلقيتموه حتى اليوم.



وتابع علي حد قوله، أن الجميع يعرف حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها إسرائيل بفضل الطيارين والطيارات الشجعان، وفرق العمل الأرضية، والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا عزم حكومته على الدفاع عن إسرائيل.



لجنة الانتخابات تأمر بحذف فيديو سابق لنتنياهو من حساباته الشخصية



وقبل نحو أسبوعين، نشر نتنياهو مقطع فيديو مشابهًا، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، إزالته من الحسابات الشخصية لنتنياهو، مع السماح ببقائه على الحسابات الرسمية لمكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء.



وجاء القرار لأن الفيديو تضمن عناصر من الدعاية الانتخابية، إلى جانب الرسائل المتعلقة بالأمن.



وكان نتنياهو قد قال في المقطع السابق إن هناك ضغوطًا هائلة للتراجع عن الإنجازات العسكرية، مضيفًا: لن أسمح بحدوث ذلك، ولن أسمح باستمراره.



كما أوضحت لجنة الانتخابات أن نتنياهو استخدم صيغة المتكلم الجمع طوال الفيديو، مشيرة إلى أنها سبق أن انتقدته بسبب استخدام قواعد الجيش الإسرائيلي والموارد العامة لأغراض الدعاية الانتخابية.