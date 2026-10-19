المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 390 مليون يورو لدعم 135 مشروعا بيئيا ومناخيا

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص أكثر من 390 مليون يورو لتمويل 135 مشروعا جديدا في مختلف أنحاء أوروبا، ضمن برنامج "لايف" المعني بالبيئة والعمل المناخي، بهدف حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضحت المفوضية - في بيان اليوم الإثنين - أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات يبلغ 579 مليون يورو، على أن يستكمل التمويل من الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص والجهات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني.

وتشمل المشروعات 29 مشروعا لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بتمويل إجمالي يتجاوز 223 مليون يورو، و36 مشروعا لدعم الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب 26 مشروعا لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، و44 مشروعا لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتتضمن المبادرات حماية الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة الموائل الطبيعية، من بينها الكثبان الرملية الساحلية في بلجيكا، والبط الغطاس المهدد على امتداد مسار هجرته بين البحر الأسود والبحر المتوسط، وفق المفوضية الأوروبية.

وأكدت المفوضية أن هذه الاستثمارات تدعم انتقال الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد نظيف ودائري وأكثر قدرة على الصمود، وتعزز هدفه المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.