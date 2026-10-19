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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام مجلس التعاون يعرب عن تعازيه ومواساته للسعودية في استشهاد ضابطين بنجران

مجلس التعاون
مجلس التعاون

 أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في استشهاد ضابطين من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إثر حادث سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية بمنطقة نجران، نتيجة عطل فني أثناء تأدية مهامهما.

وأعرب البديوي - وفقا للموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي - عن أمله أن يتغمد الله عز وجل الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.


 

مجلس التعاون الخليج السعودية نجران

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