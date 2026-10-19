بريطانيا تقوض حلم الاستيطان الإسرائيلي.. لندن تحذر من المشاركة في مناقصة مشروع مستوطنة «E1

حثّ وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الاثنين، الشركات والأفراد على عدم المضي قدمًا في تقديم عروض للمشاركة في مناقصات مشروع مستوطنة «E1» في الضفة الغربية، محذرًا من أن المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية قد يواجهون عقوبات.

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وقال ميليباند في بيان: «نحث الشركات والأفراد على عدم المضي قدمًا في تقديم عروض لمناقصات البناء في مشروع E1».



وأضاف: «ينبغي لهم أن يكونوا على دراية بالعواقب القانونية وتلك المتعلقة بالسمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».



ومن شأن مشروع «E1» أن يقسم الضفة الغربية المحتلة، ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون أن تشكّل قلب دولتهم المستقبلية.



وعارضت دول غربية عديدة وجماعات مناصرة للقضية الفلسطينية المشروع، بسبب مخاوف من أن يقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

