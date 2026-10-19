رئيس الوزراء: منتدى مصر فرصة للحوار الوطني واستعراض إنجازات 12 عامًا من البناء والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديره لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد منتدى مصر بمشاركة مختلف أطياف المجتمع المصري، من خبراء ومتخصصين ومفكرين وشخصيات عامة وسياسيين ومعارضين، بهدف الانخراط في حوار جاد وبنّاء حول مستقبل مصر.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات “منتدى مصر 2026”، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق على مدار 12 عامًا من جهود البناء والتنمية، في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة واجهتها الدولة المصرية، ولا يزال العالم يواجه تداعياتها خلال الفترة الحالية.

رسم ملامح مستقبل مصر

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مسيرة البناء والتنمية لا تقتصر على استعراض الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، وإنما تمتد إلى فتح المجال أمام حوار مجتمعي جاد يستمع إلى رؤى المواطنين ومخاوفهم وانتقاداتهم، إلى جانب التعرف على آراء ومقترحات المجتمع المدني والقوى الوطنية، ومناقشتها بصورة بنّاءة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة في رسم ملامح مستقبل مصر.