مصطفى مدبولي يتلقى هدية مميزة تحمل اسم محمد صلاح خلال زيارته معرض «تراثنا 2026»

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هدية مميزة خلال زيارته الجناح التركي بمعرض «تراثنا 2026»، تمثلت في قميص النجم المصري محمد صلاح الخاص بفريق طرابزون التركي، في لفتة لافتة خلال جولته بالمعرض.

مصطفى مدبولي يتلقى هدية مميزة تحمل اسم محمد صلاح

وجاءت الهدية خلال تفقد رئيس الوزراء للجناح التركي، الذي يشارك ضمن فعاليات المعرض المقام لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعريف بالمنتجات التي تعكس الهوية الثقافية للدول المشاركة.

وحظي القميص باهتمام خاص، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، قائد منتخب مصر وأحد أبرز نجوم كرة القدم عالميًا، وما يحظى به من شعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

وتأتي زيارة مدبولي، في إطار متابعة فعاليات معرض «تراثنا 2026»، الذي يمثل منصة مهمة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين مصر والدول المشاركة.