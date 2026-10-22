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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة الأزهري: رصدنا 41 إشكالية سلوكية في المجتمع ونتحرك لإعادة بناء منظومة القيم والأخلاق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد البدوي

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن رصد 41 إشكالية مرتبطة بالقيم والسلوكيات في المجتمع المصري، بالتعاون مع 14 جهة ومؤسسة بالدولة، في إطار جهود الوزارة لإعادة بناء منظومة القيم الأخلاقية ومعالجة المظاهر السلبية بصورة عملية.

طبيعة الخطاب الديني الذي يتطلع المصريون إلى رؤيته

وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته بفعاليات منتدى مصر 2026، إن الوزارة بدأت التفكير في طبيعة الخطاب الديني الذي يتطلع المصريون إلى رؤيته، وما يمكن أن يقدمه لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالقيم والسلوكيات، موضحًا أن الوزارة تواصلت مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لرصد أبرز المشكلات السلوكية التي تحتاج إلى تدخل وتوعية.

وأضاف أن الجهات المشاركة رصدت مجموعة من السلوكيات السلبية، من بينها الغش في الامتحانات، ومخالفة إشارات المرور، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والتدخين والسجائر الإلكترونية، والعنف ضد الأطفال، والتنمر، وإيذاء ذوي الهمم، والتعدي على الجار، والرشوة.

إنشاء قاعدة لرصد المشكلات القيمية والسلوكية

وأوضح الأزهري أن هذه الخطوة تستهدف إنشاء قاعدة لرصد المشكلات القيمية والسلوكية، بما يساعد على التعامل معها بصورة مباشرة وواضحة، مؤكدًا أن الهدف هو ترميم المظاهر التي أصابها الضعف، ثم الانطلاق نحو مزيد من البناء والتأكيد على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع.

الأوقاف وزير الأوقاف أسامة الأزهري

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