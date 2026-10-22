ترامب: آمل أن يدرك الشعب الأمريكي والعالم مدى شر النظام الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يدرك الشعب الأمريكي والعالم مدى شر النظام الإيراني، واصفا النظام بأنه "شرير حقا".

وأكد ترامب في تصريحات اليوم نشرتها قناة العربية السعودية، أن إيران تفعل كل ما في وسعها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي، متهما طهران باختلاق "هجمات وألغام مزيفة" في المنطقة.

وأشار إلى أن كميات النفط التي تمر حاليا عبر مضيق هرمز تفوق معدلات ما قبل الصراع، في إشارة إلى فشل محاولات طهران لتعطيل الملاحة.

وقال ترامب إن إيران تواصل قتل المتظاهرين وكل من يقف في طريقها، مضيفا أن "النظام الإيراني قتل 75 ألف متظاهر، ومن الصادم أن العالم والحزب الديمقراطي لا يكترثان".

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".