أسامة الأزهري: «دولة التلاوة» جمع الأسرة المصرية على تنافس جميل.. والموسم الجديد ينطلق 13 نوفمبر

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مصر تؤدي دورًا مهمًا في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للتعمق في دراسة التاريخ ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير.

وقال الأزهري، خلال كلمته التي ألقاها، بمنتدى مصر، أن برنامج «دولة التلاوة»، نجح في إدخال البهجة إلى قلوب المصريين، من خلال تقديم أصوات عذبة وتلاوات متميزة، جمعت الأسرة المصرية على حالة من التنافس الإيجابي، قوامها الاجتهاد وبذل أقصى جهد لتقديم محتوى يليق بمكانة القرآن الكريم.

وأضاف وزير الأوقاف أن البرنامج استطاع أن يلامس قلوب المصريين، وأن يعيد تسليط الضوء على جماليات تلاوة القرآن الكريم، وما تتميز به مصر من أصوات قرآنية عذبة ومدارس متميزة في فن التلاوة.

تسجيل حلقاته

وكشف الأزهري عن بدء الاستعداد للموسم الجديد من برنامج «دولة التلاوة»، موضحًا أنه تم تسجيل حلقاته، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 13 نوفمبر المقبل.