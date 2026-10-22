وزير الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تستهدف مواجهة 41 سلوكا سلبيا في المجتمع

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مبادرة «صحح مفاهيمك» تمثل أحد المسارات العملية التي أطلقتها الوزارة لمعالجة الإشكاليات القيمية والسلوكية في المجتمع المصري، من خلال توظيف الخطاب الديني والأنشطة التوعوية والإعلامية في نشر الوعي وتصحيح السلوكيات.

منتدى مصر 2026

وقال الأزهري، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، إن الوزارة صممت المبادرة بناءً على رصد 41 إشكالية سلوكية بالتعاون مع 14 جهة ومؤسسة بالدولة، بهدف تحويل المشكلات المرصودة إلى موضوعات واضحة للمعالجة من خلال الخطب والدروس والندوات والمحاضرات.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب تفعيل دور أئمة وخطباء وزارة الأوقاف في تناول هذه القضايا، والاستفادة من المحتوى الإعلامي والفيديوهات والمنشورات عبر الصفحات والمنصات التابعة للوزارة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المبادرة شهدت إطلاق فعاليات بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، كما نظمت الوزارة فعالية كبرى حضرها تسعة وزراء ونحو 10 آلاف شاب في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الانتقال من مجرد رصد السلوكيات السلبية إلى معالجتها

وشدد على أن الهدف من المبادرة هو الانتقال من مجرد رصد السلوكيات السلبية إلى معالجتها ميدانيًا وتوعويًا، بما يسهم في إعادة بناء منظومة القيم الأخلاقية وترسيخ السلوكيات الإيجابية بين المواطنين.