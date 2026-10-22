قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»
مصطفى بكري: حضور الرئيس السيسي جلسات منتدى مصر منحه زخمًا كبيرًا
مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة
أحمد موسى: انخفاض جديد متوقع للدولار بعد قفزته الكبيرة
فيلم تسجيلي في منتدى مصر لاستعراض إنجازات الدولة في قطاع الطاقة
أسامة الأزهري: إعداد 700 كتاب لمعالجة قضايا الوقف
فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا
منتدى مصر 2026| وكيل «الدراسات الإفريقية»: الإنتاج والتصدير ركيزتان للتحول الاقتصادي المستدام
نزل 10 جنيهات ... سعر الذهب في الصاغة الآن
ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
الرئيس السيسي: أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول
بدأنا إنتاج 100 فيلم منذ 5 أشهر.. وزير الأوقاف: نستهدف إغراق السوشيال ميديا بمحتوى لمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تستهدف مواجهة 41 سلوكا سلبيا في المجتمع

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد البدوي

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مبادرة «صحح مفاهيمك» تمثل أحد المسارات العملية التي أطلقتها الوزارة لمعالجة الإشكاليات القيمية والسلوكية في المجتمع المصري، من خلال توظيف الخطاب الديني والأنشطة التوعوية والإعلامية في نشر الوعي وتصحيح السلوكيات.

منتدى مصر 2026

وقال الأزهري، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، إن الوزارة صممت المبادرة بناءً على رصد 41 إشكالية سلوكية بالتعاون مع 14 جهة ومؤسسة بالدولة، بهدف تحويل المشكلات المرصودة إلى موضوعات واضحة للمعالجة من خلال الخطب والدروس والندوات والمحاضرات.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب تفعيل دور أئمة وخطباء وزارة الأوقاف في تناول هذه القضايا، والاستفادة من المحتوى الإعلامي والفيديوهات والمنشورات عبر الصفحات والمنصات التابعة للوزارة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المبادرة شهدت إطلاق فعاليات بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، كما نظمت الوزارة فعالية كبرى حضرها تسعة وزراء ونحو 10 آلاف شاب في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الانتقال من مجرد رصد السلوكيات السلبية إلى معالجتها

وشدد على أن الهدف من المبادرة هو الانتقال من مجرد رصد السلوكيات السلبية إلى معالجتها ميدانيًا وتوعويًا، بما يسهم في إعادة بناء منظومة القيم الأخلاقية وترسيخ السلوكيات الإيجابية بين المواطنين.

منتدى مصر منتدى مصر 2026 وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

الاهلي

فتحي سند يطرح تساؤلات حول أزمة الأهلي: ماذا أصاب الفريق ومن المسئول عن تراجع النتائج؟

صورة من اللقاء

منتخب مصر2010 يتعادل سلبيًا مع الأهلي 2009 وديًا

عموتة

الأهلي أمام مفترق طرق.. محاسبة النجوم وتصعيد الشباب أهم من رحيل عموتة| تقرير

بالصور

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد