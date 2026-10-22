وزير الأوقاف: إطلاق المرحلة الثانية من «صحح مفاهيمك» لتعزيز القيم والسلوك المجتمعي

قال الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف إن وزارة الأوقاف راسلت عددا من الوزارات والجهات لمعرفة التقصير والتراجع في القيم والسلوك للعمل علي إعادة بناء منظومة القيم مثل عدم التنمر والسير عكس الطريق واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة مشيرا الي انه بعد ذلك اطلق مبادرة صحح مفاهيمك.

وأضاف خلال جلسة الخطاب الديني وتأثيره علي القيم بمنتدى مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من صحح مفاهيمك للاستمرار في تعديل السلوك الفردي والمجتمعي.

وأشار وزير الأوقاف أن الوزارة تسطيع إنتاج أفلام بأكثر من طريقة تناسب الأطفال والشباب والأجانب والطبقات المتوسطة لمواجهة الإرهاب من خلال مركز الذكاء الاصطناعي بالوزارة مشيرا الي ان المركز يعمل به ٤٠ موظفا ونعمل علي أن يصل الي ١٥٠ موظفا في هذا التخصص .

وأعلن عن احتفالية افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل .