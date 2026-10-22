القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

شاركت القوات المسلحة في مراسم إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية، والتي أُقيمت بمشاركة ممثلي دول "بريطانيا – ألمانيا – إيطاليا – اليونان"، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ووفود رفيعة المستوى من الدول المشاركة وأسر الضحايا، بمقر النصب التذكاري لمقابر الكومنولث في مدينة العلمين.

وتضمنت المراسم الوقوف حدادا على أرواح ضحايا المعركة من الدول المشاركة؛ تخليدا لذكراهم وتقديرا لما قدموه خلال أحداث معركة العلمين بالحرب العالمية الثانية عام 1942.

ووضع المشاركون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، في مشهد يعكس مظاهر التقدير والوفاء لضحايا المعركة.

وتأتي هذه المشاركة؛ في إطار الحرص على إحياء الذكرى التاريخية لمعركة العلمين، بما يعزز قيم السلام والتعاون بين الدول.

كما تؤكد هذه المناسبة أن العلمين أصبحت مدينة سياحية عالمية من طراز رفيع، تستضيف مختلف الفعاليات الدولية والثقافية والفنية، بما يعكس ما تشهده من تطور ومكانة متنامية على خريطة السياحة العالمية.