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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يؤكد ضرورة تأمين احتياجات الإنتاج من الخامات المختلفة

وزير الدولة للإنتاج الحربي
وزير الدولة للإنتاج الحربي
أ ش أ

 أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط،، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تطوير الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج، والارتقاء بجودة المنتجات، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

جاء ذلك خلال جولة وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على انتظام العمل بالورديات، والوقوف على معدلات الأداء.

واستهل الوزير جولته بتفقد ورشة التشغيلات الحديدية، حيث تابع مراحل الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتاحة، واطمأن على الحالة الفنية للماكينات والمعدات بالشركة، ومن بينها ماكينة القطع باللهب المخصصة لقطع ألواح الصاج بسُمك يصل إلى 40 مم، وماكينة ثني ألواح الصاج، بما يدعم تنفيذ العمليات التصنيعية على أعلى مستوى وفقًا لمتطلبات الإنتاج.

واطّلع "جمبلاط" على مؤشرات الأداء وخطط التطوير بالشركة والتي تعد إحدى أهم القلاع الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتضطلع بتصنيع العديد من المنتجات التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل القاذف الصاروخي الأحادي بطرازات مختلفة، والهاونات عيار 120 مم.

وخلال الجولة، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاطمئنان على توافر مستلزمات التشغيل، مؤكدًا ضرورة ضمان استمرارية توفير الخامات اللازمة للعملية الإنتاجية، بما يحول دون حدوث أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو الالتزام بالمستهدفات المحددة، مشددًا على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل عائد من خطوط الإنتاج.

وعقد الوزير اجتماعًا مع العاملين بالشركة، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لزيادة الإنتاجية، مؤكدا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للعملية التصنيعية، مضيفًا أن تطوير الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة يتطلبان تكامل الجهود والالتزام والانضباط والحرص على تعزيز جودة المنتجات، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

و حثّ الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط العاملين على بذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من خطوط الإنتاج، ولا سيما خطوط إنتاج القواذف الصاروخية والهاونات ومصنع الجلفنة على الساخن، والعمل على تحقيق المستهدفات الإنتاجية والاقتصادية لهذه الخطوط، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج المحققة، مؤكدًا أهمية الربط بين جودة المنتج وحُسن إدارة الموارد وتحقيق العائد المستهدف من العملية التصنيعية.

وفي لفتة تقديرية للكفاءات الفنية المتميزة، وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بمكافأة أحد الفنيين بالشركة (مصنع 999 الحربي) تقديرًا لتميزه في عمله، كما وجّه الوزير بترشيحه للحصول على دورات تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراته وصقل خبراته الفنية، مشددًا على حرص الوزارة على دعم العناصر البشرية المتميزة وتحفيزها، والاستثمار في تنمية قدراتها باعتبارها أحد أهم مقومات التطوير المنشود.

وفي سياق متصل، اطمأن الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، وتابع الوزير خلال جولة تفقدية مفاجئة بالوردية الليلية، مراحل التشغيل ومعدلات الأداء وجودة العمليات الإنتاجية داخل الشركة والتي تتميز بإنتاج العديد من الصناعات الدفاعية المهمة من الذخائر والمفرقعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية للماكينات، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

واختتم "جمبلاط" جولته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، وتكثيف الجهود لتحقيق المستهدفات الموضوعة، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه سير العمل، بما يدعم خطط التحديث المتواصل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الشركات والوحدات

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