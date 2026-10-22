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الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه “وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشهد أجواءً خريفية مستقرة بشكل كبير، مع قيم درجات حرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى بحوالي درجة من الأيام الماضية”.

منخفض جوي

الظواهر الجوية اليوم

وأضافت "غانم"، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”: “لن نشعر بالارتفاعات الموجودة فى درجات الحرارة”، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا متعمق بشكل كبير، يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، والتى ستتحجب جزءاً من أشعة الشمس وتساعد على إحساس بالأجواء الخريفية، ويكون معها فرص تساقط للأمطار.
 

 حالة الطقس نهارا

 حالة الطقس نهارا

وأوضحت أن الطقس خلال النهار يكون ما بين المائل للحرارة في معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأكثر حرارة في جنوب الصعيد لأن كلما اتجهنا للجنوب أو للداخل قيم درجات الحرارة تزيد.

 حالة الطقس ليلا

 حالة الطقس ليلا

وتابعت: “والعكس يحدث فترة الليل، حيث نشهد برودة ملحوظة وأجواء ما بين المائلة للبرودة إلى الباردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة فترات الليل المتأخرة أو فترات الصباح الباكر، وفي المدن الجديدة والمحافظات التى لها ظهير صحراوي بشكل كبير”.

نشاط الرياح

وأشارت إلى أنه “من المتوقع أن نشهد أيضا نشاطا للرياح سرعاتها تتراوح من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة”، منوهة إلى أن نشاط الرياح دائماً موجود خلال هذه الفترات، وهو يحسن من انخفاض الحرارة، خاصةً في فترات المساء وساعات الليل.

أماكن تساقط الأمطار

أماكن تساقط الأمطار

وعن فرص تساقط الأمطار، قالت: “سنشهد فرصا لتساقط الأمطار على أغلب المناطق الساحلية ولا يوجد منها أى قلق إطلاقًا”.

وأوضحت أن فرص الأمطار أغلبها خفيفة، خاصة على سواحلنا المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، والتى من الممكن أن تكون متوسطة أحيانًا.

وأضافت أن فرص الأمطار المتوسطة المتوقعة اليوم ستتراوح بين 30 و40%، خاصة على مناطق من شمال سيناء وبورسعيد، ومناطق من شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري.

أما المناطق الداخلية، فذكرت أن فرص الأمطار فيها ضعيفة، وتكون أمطارًا خفيفة فقط على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ومن الممكن أن تمتد فرص الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، ولن يكون منها أى قلق أو تأثير تمامًا، وقد يصاحبها شبورة مائية على الطرق الزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

الشبورة المائية

وتابعت: “سنشهد شبورة مائية على الزراعية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وستكون كثيفة في بعض الأماكن وتتسبب فى انخفاض الرؤية الأفقية لكن ساعة وتختفى الشبورة المائية وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق”. 

نصائح للمواطنين

ونصحت بمتابعة النشرات الجوية اليومية وارتداء الملابس الخريفية خلال فترة الليل أو الصباح الباكر.

الأرصاد منار غانم أجواء خريفية الظواهر الجوية اليوم حالة الطقس الرياح الأمطار الشبورة

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