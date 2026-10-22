مهرجان جربة السينمائي يحتفي بداليا مصطفى ويختارها لعضوية لجنة تحكيم الأفلام الروائية

أعلن مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب بتونس عن اختيار الفنانة المصرية داليا مصطفى عضوًا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، ضمن فعاليات دورته الثانية عشرة، المقرر إقامتها بمدينة جربة خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تكريمها خلال فعاليات المهرجان.

ويجمع حضور داليا مصطفى في هذه الدورة بين المشاركة في تقييم الأعمال السينمائية الروائية والاحتفاء بمسيرتها الفنية، التي شهدت محطات متنوعة في السينما والدراما المصرية، وقدمت خلالها مجموعة من الأدوار التي عززت حضورها على الشاشة.

ويأتي اختيارها لعضوية لجنة التحكيم تقديرًا لخبرتها الفنية، ومشاركتها في تقييم الأعمال المشاركة ضمن المسابقة الروائية، في دورة تسلط الضوء على السينما وقضايا المرأة والشباب، وتمنح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان على مدار أربعة أيام في جزيرة جربة التونسية، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الفعاليات السينمائية التي تحتفي بالفن السابع وتدعم الحراك الثقافي والفني.