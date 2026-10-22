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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض يقدمها البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

الحالة خطيرة جدا
الحالة خطيرة جدا
أحمد البهى

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، خلال الفترة من الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر، ستة عروض مسرحية على مسارح القاهرة والإسكندرية، تتنوع بين روائع المسرح الكلاسيكي والعروض الكوميدية وفنون العرائس والمسرح الوطني، بأسعار تذاكر تبدأ من 42 جنيهًا، إلى جانب عرض مجاني والدعوة عامة.

ويتصدر البرنامج عرض «الملك لير» على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، عن نص الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وإخراج شادي سرور. ويُعرض من الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر، في التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر 60 و80 و110 جنيهات، بمشاركة طارق دسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، وأمل عبد الله، وإيمان رجائي، ولقاء علي، وبسمة دويدار، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، وعادل خلف.

وفي الإسكندرية، يستقبل مسرح بيرم التونسي جمهوره بالعرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، من الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر، في الثامنة والنصف مساءً، بأسعار تذاكر 82 و107 جنيهات. والعرض من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة بدرية طلبة، ورضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، ونخبة من فناني مسرح الإسكندرية.

وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني، يُعرض «التياترو» من الخميس 22 إلى السبت 24 أكتوبر، في الثامنة مساءً، بأسعار تذاكر 57 و82 و107 جنيهات.

والعرض من تأليف أحمد الملواني، وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة أمير صلاح الدين، وألحان المهدي، وأحمد السلكاوي، ومحمد حسني، ومحمد الدمراوي، وشريهان الشاذلي، وآية خلف، وباسم سليمان، وفادي رأفت، وهاجر البديوي، وأبانوب بحر، ونهلة كمال، وعلاء الحريري.

ويقدم مسرح الطليعة العرض المسرحي «متولي وشفيقة» أيام الخميس 22 والجمعة 23 والأحد 25 أكتوبر، في التاسعة مساءً، بسعر تذكرة 42 جنيهًا.

والعرض من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليمني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي.

وللأطفال والعائلات، يقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض «ذات والرداء الأحمر» يومي الخميس 22 والجمعة 23 أكتوبر، في السابعة والنصف مساءً، بسعر تذكرة 42 جنيهًا. 

والعرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، ويشارك في الأداء الصوتي إسعاد يونس، وهالة فاخر، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعصام الشويخ، وداليا طارق، وريم طارق، بمشاركة نجوم مسرح القاهرة للعرائس في الأداء الحركي.

وفي إطار العروض ذات الطابع الوطني، تُعرض مسرحية «صحينا يا سينا» في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، من الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر، في التاسعة مساءً، مجانًا والدعوة عامة. والعرض من تأليف وأشعار خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ، وبطولة عصام الشويخ، وعلاء حسني، ونادية الشويخ، وحاتم عزت، وعلاء الوكيل، وحسام سيد، وعمرو شهاب.

ويعكس تنوع البرنامج حرص البيت الفني للمسرح على تقديم تجارب مسرحية متعددة تلبي اهتمامات شرائح مختلفة من الجمهور، من المسرح الكلاسيكي والكوميديا إلى عروض الأطفال والحكايات الوطنية، مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بالعروض بأسعار مناسبة.

وتُحجز التذاكر من شباك التذاكر بالمسرح المقام عليه العرض، مع إتاحة الدفع بالفيزا، فيما تُقدم مسرحية «صحينا يا سينا» مجانًا والدعوة عامة.


 

وزارة الثقافة البيت الفني للمسرح إيهاب فهمي الملك لير يحيي الفخراني

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