آمال ماهر ومدحت صالح وفرقة الإنشاد الديني.. حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم الخميس

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس ، حفلًا غنائيًا للفنانة آمال ماهر ، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



ومن المقرّر أن تحيي النجمة آمال ماهر حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمصاحبة أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ويسبق فقرتها الرئيسية فاصل غنائي يشارك فيه نجوم الأوبرا أحمد محسن، ونهى حافظ، وإيناس عز الدين، ومحمد الطوخي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرارة.

مدحت صالح في أوبرا الإسكندرية

ويستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساءً، النجم مدحت صالح، الذي يحيي حفلًا غنائيًا بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

ويتضمن الحفل مجموعة من أبرز أعمال مدحت صالح الغنائية، إلى جانب مختارات من روائع الطرب العربي.



فرقة الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية

كما يستضيف معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، في الثامنة مساءً، حفلًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، بمشاركة الفنان أحمد إبراهيم، إلى جانب نخبة من نجوم الأوبرا والمنشدين.