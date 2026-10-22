عمر خيرت في الجونة.. السينما تستعيد ذاكرتها بالموسيقى

في ليلة تحتفي بالموسيقى والسينما، قدم مهرجان الجونة السينمائي عالم متكامل تتجاور فيه الصورة والموسيقى، وتحول فيه اللحن إلى بطل مواز للحكاية، وجاء حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، مساء الأربعاء، على مسرح البلازا بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان، ليجسد هذا التوجه الذي يحرص على مد جسور التواصل بين السينما وغيرها من الفنون، وفي مقدمتها الموسيقى.



ولعل اختيار عمر خيرت يحمل دلالة تتجاوز الاحتفاء بموسيقار صاحب مسيرة حافلة بالنجاحات، فهو أحد الذين أسهموا في تشكيل الذاكرة السمعية للسينما والدراما المصرية، بعدما تحولت مؤلفاته الموسيقية إلى علامات فنية تستدعي لدى المستمع شخصيات ومواقف ومشاعر ارتبطت بأعمال أحبها الجمهور.



من «قضية عم أحمد» و«إعدام ميت» إلى «خلي بالك من عقلك» و«ليلة القبض على فاطمة»، استطاع خيرت أن يمنح الموسيقى التصويرية حضورا مستقلًا، دون أن يفصلها عن السياق الدرامي الذي وُلدت داخله. إنها موسيقى لا تكتفي بمصاحبة الصورة، وإنما تتحاور معها، وتكشف أبعادًا نفسية وإنسانية قد تعجز الكلمات وحدها عن التعبير عنها.



وتكمن خصوصية تجربة عمر خيرت في قدرته على المزج بين البناء الموسيقي الأوركسترالي والروح الشرقية، مع الاعتماد على الميلودي الواضحة والتصاعد الدرامي، وهو ما منح مؤلفاته قدرة على تجاوز حدود العمل السينمائي أو التلفزيوني، لتصبح جزءا من الوجدان الموسيقي المصري.يعكس الحفل حرص مهرجان الجونة على توسيع مفهوم الاحتفاء بالفن السابع، بحيث لا تقتصر فعالياته على عروض الأفلام والندوات، وإنما تمتد لتشمل تجارب فنية تكشف الصلات العميقة بين مختلف أشكال التعبير الإبداعي، لتلتقي السينما بالموسيقى، لا باعتبارهما فنين متجاورين، بل لغتين تتكاملان في صناعة الذاكرة والجمال.