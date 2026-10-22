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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدأ حفله بالغناء لمصر.. وليد توفيق يترحم على هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

وليد توفيق ينعى هاني شاكر من على خشبة مهرجان الموسيقى العربية.. ويستهل حفله بأغنية «مصر أم الدنيا»
وليد توفيق ينعى هاني شاكر من على خشبة مهرجان الموسيقى العربية.. ويستهل حفله بأغنية «مصر أم الدنيا»
أوركيد سامي

استهل الفنان اللبناني وليد توفيق حفله الغنائي ضمن فعاليات الليلة الثانية من الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية،  مساء اليوم بأغنية «مصر أم الدنيا»، وسط أجواء احتفالية مميزة وتفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على استقباله بحفاوة بالغة، في مشهد عكس محبته ومكانته لدى الجمهور المصري.

وقدم وليد توفيق بداية مميزة للحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تفاعل الحضور مع ظهوره منذ اللحظات الأولى، وردد عدد من الجمهور كلمات الأغنية، فيما تعالت التصفيقات داخل المسرح، لتضفي على الأمسية أجواء من البهجة والحماس، بالتزامن مع انطلاق واحدة من أبرز ليالي المهرجان الفنية.

وليد توفيق يعبر عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

وأعرب الفنان وليد توفيق عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكداً اعتزازه بالوقوف على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي تمثل إحدى أهم المنصات الفنية التي تحتضن الموسيقى والغناء العربي، وتجمع كبار الفنانين ومحبي الطرب الأصيل.

كما عبر عن تقديره للجمهور المصري، الذي تربطه به علاقة طويلة من المحبة والتقدير، مشيراً إلى اعتزازه الدائم بالغناء في مصر، التي تحظى بمكانة خاصة في قلبه وعلى مستوى مشواره الفني.

ووصف الجمهور المصري بالوفي، في تعبير عن امتنانه للدعم والمحبة اللذين يحظى بهما خلال حفلاته المختلفة.

وجاء استقبال الجمهور الحافل للفنان اللبناني ليؤكد استمرار حضوره لدى محبيه في مصر، خاصة أن أعماله الغنائية ارتبطت بذاكرة أجيال مختلفة من عشاق الأغنية العربية، وهو ما انعكس في التفاعل الواضح مع ظهوره على المسرح.

وليد توفيق ينعى صديق عمره هاني شاكر في لحظة مؤثرة

وشهد الحفل لحظة إنسانية مؤثرة، عندما حرص وليد توفيق على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، مستعيداً علاقته الوطيدة به، والتي امتدت لسنوات طويلة، وجمعت بينهما أواصر الصداقة والمحبة إلى جانب التقدير المتبادل على المستوى الفني والإنساني.

وتحدث وليد توفيق عن صديقه الراحل بكلمات حملت مشاعر الحزن والوفاء، معبراً عن مكانته الخاصة في حياته، ومشيراً إلى العلاقة القوية التي جمعتهما على مدار سنوات من العمل الفني واللقاءات والمواقف المشتركة.

واكتسبت هذه اللفتة أهمية خاصة خلال الحفل، في ظل ارتباط الدورة الحالية من المهرجان باسم هاني شاكر، تكريماً لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء الأغنية العربية، وما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة لدى الجمهور على مدار مشواره الطويل.

وعكست كلمات وليد توفيق مشاعر التقدير التي يكنها لزميله الراحل، كما سلطت الضوء على الجانب الإنساني الذي يجمع نجوم الغناء العربي، بعيداً عن خشبة المسرح والأضواء، إذ تظل الصداقة والذكريات المشتركة حاضرة حتى بعد الرحيل.

تفاعل جماهيري مع ظهور وليد توفيق على المسرح الكبير

ومنذ لحظة صعوده إلى المسرح، استقبل الجمهور وليد توفيق بتصفيق حاد، وسط أجواء اتسمت بالحفاوة والاحتفاء، وهو ما عكس مكانته لدى محبيه في مصر وحرصهم على متابعة مشاركته في هذا الحدث الفني.

وتأتي مشاركة الفنان اللبناني ضمن برنامج حافل أعدته إدارة مهرجان الموسيقى العربية للاحتفاء بالأصوات العربية البارزة، وتقديم مجموعة متنوعة من الحفلات التي تجمع بين نجوم الغناء ومختلف ألوان الموسيقى والطرب، بما يلبي اهتمامات الجمهور ويعزز حضور الأغنية العربية الأصيلة.

ويعد وليد توفيق واحداً من الأسماء التي ارتبطت بتاريخ الأغنية العربية، إذ استطاع على مدار سنوات مشواره الفني أن يحافظ على حضوره لدى الجمهور، من خلال أعمال غنائية متنوعة وشعبية واسعة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالجمهور المصري.

مهرجان الموسيقى العربية يواصل فعاليات دورته الرابعة والثلاثين

وتقام فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر 2026، بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية التي تحتفي بالموسيقى العربية وتنوع مدارسها واتجاهاتها.

ويواصل المهرجان ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز الأحداث الموسيقية في المنطقة العربية، من خلال تقديم حفلات تجمع بين الأجيال المختلفة من الفنانين، وتسليط الضوء على التراث الغنائي العربي، إلى جانب الاحتفاء بالأسماء التي أسهمت في تشكيل وجدان الجمهور عبر عقود من الإبداع.

وتحمل الدورة الحالية دلالة خاصة مع ارتباطها باسم الفنان الراحل هاني شاكر، في لفتة تعكس تقدير المهرجان لمسيرته الفنية وما قدمه للأغنية العربية. كما تأتي مشاركة وليد توفيق لتضيف إلى برنامج الحفلات حضوراً فنياً مميزاً، امتزجت خلاله أجواء الاحتفاء بالموسيقى بمشاعر الوفاء لذكرى صديق وزميل ترك بصمة في الساحة الغنائية.

وبين افتتاح الحفل بأغنية «مصر أم الدنيا» وتوجيه كلمات مؤثرة في رثاء هاني شاكر، قدم وليد توفيق أمسية جمعت بين الاحتفال بالفن واستحضار مشاعر الصداقة والوفاء، وسط تفاعل الجمهور الذي شاركه لحظات الحفاوة والتأثر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

https://youtube.com/shorts/uaKMMd0Rl4w?si=2g0d0r48h9WkOOXm

وليد توفيق اخبار الفن نجوم الفن

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