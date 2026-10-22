عزة بهاء ضيفة برنامج «ورقة بيضا» مع يمنى بدراوي.. اليوم

تحل الفنانة عزة بهاء ضيفةً على برنامج «ورقة بيضا»، الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي، اليوم، على قناة النهار.



ومن المقرر أن تتحدث عزة بهاء عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها المهنية والشخصية.

والجدير بالذكر أن عزة بهاء درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وجمعتها الصدفة بالزعيم عادل إمام، عندما رُشحت للمشاركة في مسرحية «الواد سيد الشغال» عام 1993، بعد اعتذار إحدى الممثلات عن المشاركة فيها.

وعلى الرغم من أن بدايتها وانطلاقتها الأولى كانتا من خلال المسرح، فإن شهرتها جاءت عبر الأعمال الدرامية، إذ تألقت في مسلسلات «الليل وآخره»، و«أوبرا عايدة»، و«ليالي الحلمية»، و«في بيتنا رجل»، و«الرجل الآخر»، كما شاركت في عدد محدود من الأعمال السينمائية.

وقدمت عزة بهاء خلال مشوارها الفني 145 عملًا متنوعًا بين المسرح والسينما والدراما، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل «إلا أنا»، الذي يضم ست حكايات منفصلة، تتكون كل حكاية منها من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة من أحداث حقيقية، وتتناول موضوعات متنوعة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.