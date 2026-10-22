مش متفائل.. كريم فهمي يعلق على تعادل الأهلي أمام القناة في الدوري

علق الفنان كريم فهمي، على تعادل النادي الأهلي أمام فريق القناة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب كريم فهمي عبر حسابه على انستجرام: “القناة فريق محترم وشلاطة لعيب اوي وجرس انذار للنادي الأهلي الصراحة مش متفائل ”.

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار، ليصبح التعادل أو الفوز كافيًا لحسم بطاقة التأهل، وفقًا لنتيجة مباراة الذهاب.