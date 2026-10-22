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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طه الدسوقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: في مثل هذا اليوم استقبل الكوكب هذا الكم من الحلاوة

طه الدسوقي وزوجته
طه الدسوقي وزوجته
سارة عبد الله

هنأ الفنان طه الدسوقي زوجته، بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك طه دسوقي مجموعة من الصور واللقطات التي تجمعهما، وعلق عليها: "في مثل هذا اليوم السعيد استقبل الكوكب هذا الكم من الحلاوة".

وأضاف: “كل سنة وإنتي طيبة وقلبك طيب وحلوة زي ما إنتي، كل سنة وإنتي أقرب للي بتحلمي تحققيه ولكل اللي بتحبيهم، ربنا يسعد كل أيامك”.

آخر أعمال طه الدسوقي

يُذكر أن أحدث أعمال طه الدسوقي كان فيلم “علشان خاطر جليلة”، الذي شارك في بطولته إلى جانب جيهان الشماشرجي وسوسن بدر، كما شارك قبله في مسلسل “ولاد الشمس” مع الفنان أحمد مالك، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان وحقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

طه دسوقي انستجرام أعمال طه الدسوقي

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